पाकिस्तान को चीन से हंगोर नाम की नई पनडुब्बी मिली है. एआईपी से लैस यह वर्ल्डक्लास सबमरीन लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती है. इस ताकतवर पनडुब्बी के बेड़े में शामिल होने से पाक की नेवी की क्षमता बढ़ी है. हंगोर पनडुब्बी के जरिए इस्लामाबाद बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने की शातिर योजना बना रहा है.

हंगोर सबमरीन को लेकर पाक नेवी अफसर ने क्या कहा?

पाकिस्तान के एक सीनियर नेवी अफसर के मुताबिक, इस सबमरीन के जरिए इस्लामाबाद को बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में ताकत मिल सकती है. यह एक ऐसा इलाका है, जहां 1971 के युद्ध में हार और बांग्लादेश के बनने के बाद से पाक नेवी की मौजूदगी न के बराबर रही है. पाक नेवी अफसर के मंसूबों का खुलासा ऐसे समय में हुआ है, जब मौजूदा समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध सुधर रहे हैं. साथ ही भारत सहित हिंद महासागर के देशों के बीच नौसैनिक मुकाबला भी बढ़ रहा है.

पनडुब्बी को बताया 'गेमचेंजर'

श्रीलंका की न्यूज वेबसाइट 'द मॉर्निंग' के मुताबिक, पाक नेवी अफसर फारूक ने इस नई सबमरीन को 'गेमचेंजर' बताते हुए कहा कि 'हैंगोर-क्लास' पनडुब्बी के शामिल होने से पाकिस्तान को बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की ताकत मिल जाएगी. फारूक के मुताबिक, पाकिस्तान ऐसी आठ और पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल करने की योजना बना रहा है. 'PNS हैंगोर' के आने से पहले, पाकिस्तानी नौसेना के पास 5 पनडुब्बियां थीं. चीन में बनी ये नई 'हैंगोर-क्लास' पनडुब्बियां पाकिस्तान की पुरानी हो चुकी 'अगोस्टा' पनडुब्बियों की जगह लेंगी.

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भारत के लिए क्यों अहम?

पाकिस्तानी नौसेना के सीनियर अधिकारी की ओर दिया गया बयान इसलिए भी अहम है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी भारत के लिहाज से बेहद अहम इलाका है. इस क्षेत्र में भारत को अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से बड़ा रणनीतिक फायदा मिलता है. विशाखापत्तनम में भारत की पूर्वी नौसेना कमान मौजूद है और यह इलाका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी बेहद करीब है. इसके अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच सामान और ऊर्जा के व्यापार के लिए बंगाल की खाड़ी की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है.

बंगाल की खाड़ी के किनारे ही भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देश बसे हैं. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सैन्य ताकतों और उनके बीच के मुकाबले की वजह से अब इस इलाके का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है.

हंगोर पनडुब्बी की खासियत

- AIP सिस्टम का इस्तेमाल करके दो हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती है.

- छह 533 एमएम टॉरपीडो ट्यूब से लैस

- भारी टॉरपीडो और एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम.

- पाकिस्तान की बाबर 3 पनडुब्बी लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी तैनात करने में सक्षम

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