पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज पर टिकी हुई है, फिर वो चाहे खाड़ी देशों से हो या फिर आईएमएफ से. ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर तेल और ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है. महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है. पेट्रोल-डीजल की कीमतें 400 रुपये के पार पहुंच चुकी हैं. तेल, आटा, घी की कीमतों में इतनी तेजी आई है, जितनी कि आसिम मुनीर की जहरीली बयानबाजी में. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को 3.5 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था और जब उसने पाकिस्तान से लोन चुकाने को कहा तो वो अकड़ दिखा रहा है. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने UAE को लेकर जो कहा है, उसे जानकर तो कोई भी अपना सिर पकड़ लेगा.

यूएई की कर्ज वापसी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात से लिए गए 3.5 बिलियन डॉलर के मैच्योर्ड लोन डिपॉजिट वापस करेगा. ये वो पैसे थे जो द्विपक्षीय समझौतों के तहत पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता के लिए यूएई ने उसके पास रखे थे. पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक को उम्मीद थी कि यूएई इस कर्ज के पीरियड को आगे बढ़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

UAE पर ही तंज कस रहा है पाकिस्तान

यूएई ने जब अपना कर्जा मांगा तो पाकिस्तान गुस्से में तिलमिला गया है. पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इस्लामाबाद के सांसद मुशाहिद हुसैन ने तो इसको लेकर विवादित बयान दे दिया है. उन्होंने यूएई पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पैसे लौटाने का सही फैसला लिया है क्योंकि यूएई को इसकी ज्यादा जरूरत है. मुशाहिद ने आगे कहा कि यूएई ने डोनाल्ड ट्रंप को भारी निवेश दिया है और वह यमन और सूडान जैसे युद्धों में फंसा हुआ है, इसलिए उसे पैसों की ज्यादा जरूरत है.

पाकिस्तान के नेता ने क्यों कर दिया अखंड भारत का जिक्र?

इतना ही नहीं पूर्व पाक मंत्री ने यूएई के लिए कई बार 'बेचारा' शब्द का इस्तेमाल किया है. मुशाहिद ने यूएई को अखंड भारत का डर दिखाते हुए कहा, 'यूएई की कुल एक करोड़ की आबादी में 43 लाख लोग हिंदुस्तानी हैं. ऐसे में यूएई को ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वह भी अखंड भारत का हिस्सा न बन जाए.'

UAE की डिमांड ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल आईएमएफ, चीन, सऊदी और यूएई जैसे देशों से मिले कर्ज पर टिकी हुई है. वैसे तो ये देश हर साल कर्ज की अवधि बढ़ा देते हैं, जिससे पाकिस्तान का काम चलता रहता था, लेकिन अब यूएई ने अचानक पैसे वापस करने का दबाव बना दिया है, जिससे शहबाज सरकार सकते में आ गई है क्योंकि देश में फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है.