हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?

चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?

पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इराकी वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तानी वायुसेना की दक्षता और तकनीकी प्रगति की सराहना की. इराक पाकिस्तानी एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेना चाहता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Jan 2026 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान दो नाव में सवार होकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है. वह कभी चीन के पाले में नजर आता है तो कभी अमेरिका का साथी बन जाता है. वह पूरी तरह से चीन के हथियारों का मार्केटिंग डीलर देश बनता जा रहा है. पाकिस्तान ने इराक को चीन के हथियार बेचने का ऑफर दिया है. पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बताया कि इराक ने उसके JF-17 थंडर लड़ाकू विमान और सुपर मुश्शाक ट्रेनर विमान खरीदने में रुचि दिखाई है. 

पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी ने इराक के वायुसेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पायलट मोहनद गालिब मोहम्मद रादी अल-असादी से मुलाकात की है. उन्हें एयरफोर्स हेडक्वाटर में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया है. पाकिस्तान की सेना की तरफ से जानकारी दी गई है. उनके मीडिया सेल ने बताया कि द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है. इनमें एक साथ ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण और ऑपरेशन सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है. 

वायुसेना की दक्षता और तकनीकी प्रगति की सराहना

पीटीआई के मुताबिक, पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि इराकी वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तानी वायुसेना की दक्षता और तकनीकी प्रगति की सराहना की. इराक पाकिस्तानी एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेना चाहता है. JF-17 थंडर लड़ाकू विमान और सुपर मुश्शाक ट्रेनर विमान में दिलचस्पी दिखा रहा है. 

इराक के अलावा कई देशों को JF-17 बेचने की कोशिश कर चुका

इराक ही नहीं पाकिस्तान इससे पहले कई देशों को चीन के जेएफ-17 बेचने की कोशिश कर चुका है. सऊदी अरब को भी पाकिस्तान ने एक ऑफर दिया है. पाकिस्तान अपने कर्जे को निपटाने के लिए सऊदी का विमान बेचना चाहता है. हालांकि, किसी तरह की डील अभी फिक्स नहीं हुई. इससे पहले लीबिया की नेशनल आर्मी से भी पाकिस्तान का 4 अरब डॉलर का रक्षा डील हुई है.  इसमें 16 JF-17 और 12 सुपर मुश्शाक ट्रेनर विमान शामिल हैं. पाकिस्तान सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान बेचने के लिए करीब 1.5 अरब डॉलर के सौदे का अंतिम चरण है. 

JF-17 फाइटर जेट की क्या खासियतें हैं? 

पाकिस्तान और चीन ने मिलकर जेएफ-17 विकसित किया है. इसे कम लागत का मल्टी रोल लड़ाकू विमान बताकर पेश किया जा रहा है. यह पश्चिमी फाइटर जेट्स की तुलना में बेहद ही सस्ता है. इसमें विकसित एईएसए रडार है. इससे दुश्मन को दूर से पकड़ना आसान होता है. इसका रखरखाव बेहद ही सस्ता और आसान है. इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान कर रहा है. नए पायलटों को सिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. 

Published at : 11 Jan 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Iraq Pakistan WORLD NEWS JF 17 Thunder Fighter Jet Mushshak Aircraft China Weapons
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira के Birthday पर दादीसा ​​का surprise, खुशियों से भरा Poddar House
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी के हाथ में त्रिशूल थामते ही लगे हर-हर महादेव के नारे
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी बोले जिन्होंने सोमनाथ को लूटना चाहा उनका इतिहास तक धफ्न हो गया
PM Modi Somnath Visit : गर्व से लहरा रही सनातन की पताका, चारो ओर गूंजा स्वाभिमान का शंखनाद
Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
शिक्षा
UPSC Exam 2026: UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम
UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम
ट्रेंडिंग
Starbucks से लेकर पंजाबी फूड तक, बेटे ने तीसरी बार में की 12th पास तो पिता ने कर दी ग्रेंड पार्टी- वीडियो वायरल
Starbucks से लेकर पंजाबी फूड तक, बेटे ने तीसरी बार में की 12th पास तो पिता ने कर दी ग्रेंड पार्टी
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget