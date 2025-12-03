रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को बहन उजमा खान से मुलाकात की. 20-25 मिनट की मुलाकात में इमरान खान ने पाकिस्तान सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आसिम मुनीर को दिमागी रूप से बीमार और इतिहास का सबसे जालीम तानाशाह बताया है.

इमरान खान से मुलाकात के बाद उजमा खान ने बताया कि उनके भाई शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें मानसिक तौर पर पर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है. उजमा खान की मुलाकात के बाद इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके एक बयान जारी किया, जिसमें भाई-बहन की बातचीत का पूरा ब्योरा दिया गया है.

पोस्ट में बताया गया कि इमरान खान के साथ जेल में जानवरों से भी बुरा सुलूक किया जा रहा है. उनको ऐसी फैसिलिटी दी जा रही हैं, जो मौत की सजा पाए कैदियों को दी जाती हैं. पीटीआई ने कहा, 'इमरान खान को मनमाने ढंग से 850 दिनों से हिरासत में रखा गया है. जनरल आसिम मुनीर के तहत तानाशाही मिलिट्री शासन ने यूएन मंडेला नियमों का उल्लंघन किया है. उन्हें परिवार और वकीलों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है.'

इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर मानिसक रूप से बीमार, नैतिक तौर पर भ्रष्ट और पाकिस्तान के कानूनी और संवैधानिक ढांचे को नष्ट करने का जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को झूठे आरोपों में जेल में डालने का आदेश दिया और उन्हें भीषण तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है.

इमरान खान ने कहा, 'मुझे कोठरी में बंद किया गया और एकांत कारावास में रखा गया है. चार हफ्ते तक मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया. यहां तक की जेल में मिलने वाली सामान्य सुविधाएं उन्हें देने से भी इनकार कर दिया गया.' उन्होंने कहा, 'सेना मेरे खिलाफ जो कुछ भी कर सकती थी, उसने कर लिया. अब उनके पास बस मुझे मार डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है.'

इमरान खान ने कहा कि आईएसआई उनकी कैद से जुड़े सभी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को कंट्रोल करती है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो, उसके लिए आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई जिम्मेदार होंगे. इमरान खान का कहना है कि उनकी सेल ओवन की तरह गर्म रहती है. पांच दिन तक उनकी सेल में बिजली नहीं थी और दिस दिन तक उन्हें सेल में बंद रखा गया.