हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशहबाज और आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध के बीच नवाज शरीफ ने खोला मोर्चा, जानें इमरान खान को लेकर क्या कहा?

शहबाज और आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध के बीच नवाज शरीफ ने खोला मोर्चा, जानें इमरान खान को लेकर क्या कहा?

Nawaz Sharif: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था, उसे यहां तक लेकर आने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 27 Nov 2025 05:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. पाकिस्तान में मचे सियासी बवाल के बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख और पूर्व पीएम इमरान खान के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है. नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था, उसे यहां तक लेकर आने वाले उससे बड़े मुजरिम थे.

इमरान खान के खिलाफ क्या बोले नवाज शरीफ?

दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह बयान बुधवार (26 नवंबर, 2025) को दी. नवाज शरीफ बुधवार को पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ अपने समर्थकों के बीच मीडिया को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान नवाज शरीफ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर निशाना साधा.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के प्रमुख नवाज शरीफ ने कहा, ‘मैं ये समझता हूं कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था. उसे यहां तक लेकर आने वाले उससे भी ज्यादा बड़े मुजरिम थे और उनसे भी इसके लिए पूरा-पूरा हिसाब लेना चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘उनके सभी बयान लोगों के सामने आ रहे हैं. वो सभी को चोर, डाकू कहा करते थे, लडाई-झगड़े, फितना-फसाद किया करते थे, लोगों के गिरेबानों को पकड़ते थे. वे कहते थे कि जला दो, मार दो, पकड़ लो  लेकिन अब पूरी सच्चाई कौम के सामने आ गई है.’

मरियम नवाज ने इमरान खान के शासन पर साधा निशाना

वहीं, इस दौरान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी पीटीआई और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के शासन काल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का चार साल का शासन सबसे खराब शासन के तौर पर याद रखा जाएगा. उन्होंने कहा, ‘वे कहते थे कि अब देश में परफॉमेंस की सियायत नहीं रही, सिर्फ बयानबाजी की सियासत रह गई है. तो बयानबाजी की सियायत इस बार पीट गई है और उन चार सालों में जिस तरह से सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह से सियासत को निजी दुश्मनी बना दी गई, उसके गहरे असर हुए हमारे सियासत पर, हमारे समाज पर और इससे बाहर आते-आते भी हमारे समाज को बहुत समय लगेगा. मरियम नवाज ने कहा, ‘वे जो खुद अपने चार साल की सत्ता में कर चुके हैं, अगर आज वे इस पर शिकवा करते हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है और न ही कोई उसे सुनने वाला है.’

यह भी पढ़ेंः ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस के फैन हुए कई देश, फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भी खरीद सकता है भारतीय मिसाइल

Published at : 27 Nov 2025 05:34 PM (IST)
Tags :
Nawaz Sharif Maryam Nawaz Sharif Pakistan Imran Khan PUNJAB
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
Advertisement

वीडियोज

Sambit Patra ने Congress पर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ! | Rahul Gandhi | BJP PC
Mumbai News: मुंबई के वर्ली सी लिंक पर चलती कार में लगी भीषण आग | Car Fire | Mumbai
Breaking News: दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार | Delhi Encounter
Khabar Filmy Hain: मलाइका की लव लाइफ बनी गॉशिप का हॉट टॉपिक
Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
जनरल नॉलेज
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
हेल्थ
Ovarian Cancer Symptoms: ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Embed widget