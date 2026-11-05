ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपीओजेके में फिर भड़की हिंसा: रावलाकोट में पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई, 5 मौतों का दावा

पीओजेके में फिर भड़की हिंसा: रावलाकोट में पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई, 5 मौतों का दावा

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के रावलाकोट में धरना स्थलों को खाली कराने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई का दावा किया गया है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 05 Nov 2026 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में पिछले चार महीने से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच रावलाकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की. दावा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गुरुवार सुबह धरना स्थलों को खाली कराने के लिए अभियान चलाया. इस दौरान गोलीबारी और ड्रोन से बमबारी किए जाने की बात सामने आई है. इस कार्रवाई में पांच लोगों की मौत होने का दावा किया गया है. इसके साथ ही 7 जून से जारी हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 पहुंचने की बात कही जा रही है.

फज्र की नमाज के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन, बस टर्मिनल पर हुई गोलीबारी

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
हबीबी, ब्लू, अलास्का, US मिडटर्म चुनाव के बाद Google पर क्या-क्या हुआ ट्रेंड?
हबीबी, ब्लू, अलास्का, US मिडटर्म चुनाव के बाद Google पर क्या-क्या हुआ ट्रेंड?
विश्व
Explained: कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत के बाद क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप को ईरान युद्ध रोकने पर मजबूर कर पाएंगे?
Explained: कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत के बाद क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप को ईरान युद्ध रोकने पर मजबूर कर पाएंगे?
विश्व
Explained: क्या वेंस, रूबियो और कुश्नर के लिए मुसीबत बनेगी मिडटर्म में हार? ट्रंप के उत्तराधिकार पर संकट
क्या वेंस, रूबियो और कुश्नर के लिए मुसीबत बनेगी मिडटर्म में हार? ट्रंप के उत्तराधिकार पर संकट
विश्व
US Election Winner List: अमेरिकी संसद में भारतवंशियों का डंका, जानें किसे मिली धमाकेदार जीत?
Winner List: अमेरिकी संसद में भारतवंशियों का डंका, जानें किसे मिली धमाकेदार जीत?

जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सुबह करीब आठ बजे फज्र की नमाज के बाद रावलाकोट बस टर्मिनल से ऑपरेशन शुरू किया. यहां 9 जून से पांच हजार से अधिक स्थानीय लोग 38 मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे. प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे थे. आरोप है कि धरना स्थल खाली कराने के दौरान सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलीबारी की.

गोलीबारी के साथ ड्रोन से बमबारी किए जाने का भी दावा किया गया है. इसमें वसीम शकील नाम के स्थानीय व्यक्ति का मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सामने आई तस्वीरों में मकान में आग लगने और उसके जलने का दृश्य दिखाई देने की बात कही गई है. पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से ड्रोन हमले की यह दूसरी घटना बताई जा रही है.

बाग में भी ड्रोन हमले का दावा, एक परिवार के छह लोगों की हुई थी मौत

इससे पहले 29 अक्टूबर को बाग में एक मकान पर पाकिस्तानी सेना की ओर से ड्रोन हमला किए जाने का दावा किया गया था. बताया गया था कि इस हमले में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हुई थी. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

उमर फारूक चौक पर भी रुक-रुककर गोलीबारी

रावलाकोट बस टर्मिनल पर कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों का कब्जा होने का दावा किया गया है. वहीं, उमर फारूक चौक पर भी रुक-रुककर गोलीबारी हुई. यहां जुलाई से 20 हजार से अधिक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. बताया गया है कि सुबह आठ से दस बजे तक चले ऑपरेशन में पांच लोगों की मौत हुई. इसके बाद 7 जून से पीओजेके में जारी गोलीबारी की घटनाओं में मृतकों की कुल संख्या 151 पहुंचने का दावा किया जा रहा है.

महिलाओं ने प्रदर्शन स्थल से हटने से किया इनकार

मौके पर मौजूद लोगों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी और ड्रोन हमलों की जानकारी दी है. उमर फारूक चौक पर मौजूद महिलाएं भी प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रही हैं. उनका कहना है कि कितनी भी गोलीबारी हो जाए, प्रदर्शनकारी चौक से नहीं हटेंगे. इस बीच रावलाकोट की मस्जिदों से लोगों से उमर फारूक चौक पहुंचने की अपील की जा रही है. ऐसे में इलाके में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Pakistan Occupied Jammu And Kashmir POJK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हबीबी, ब्लू, अलास्का, US मिडटर्म चुनाव के बाद Google पर क्या-क्या हुआ ट्रेंड?
हबीबी, ब्लू, अलास्का, US मिडटर्म चुनाव के बाद Google पर क्या-क्या हुआ ट्रेंड?
विश्व
Explained: कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत के बाद क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप को ईरान युद्ध रोकने पर मजबूर कर पाएंगे?
Explained: कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत के बाद क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप को ईरान युद्ध रोकने पर मजबूर कर पाएंगे?
विश्व
Explained: क्या वेंस, रूबियो और कुश्नर के लिए मुसीबत बनेगी मिडटर्म में हार? ट्रंप के उत्तराधिकार पर संकट
क्या वेंस, रूबियो और कुश्नर के लिए मुसीबत बनेगी मिडटर्म में हार? ट्रंप के उत्तराधिकार पर संकट
विश्व
US Election Winner List: अमेरिकी संसद में भारतवंशियों का डंका, जानें किसे मिली धमाकेदार जीत?
Winner List: अमेरिकी संसद में भारतवंशियों का डंका, जानें किसे मिली धमाकेदार जीत?
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास
अमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास
इंडिया
सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया तलब, 3 मामले में होगी पूछताछ
सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया तलब, 3 मामले में होगी पूछताछ
क्रिकेट
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
बॉलीवुड
Maatrubhumi Release Date: सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
इंडिया
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
लाइफस्टाइल
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget