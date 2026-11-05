पीओजेके में फिर भड़की हिंसा: रावलाकोट में पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई, 5 मौतों का दावा

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में पिछले चार महीने से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच रावलाकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की. दावा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गुरुवार सुबह धरना स्थलों को खाली कराने के लिए अभियान चलाया. इस दौरान गोलीबारी और ड्रोन से बमबारी किए जाने की बात सामने आई है. इस कार्रवाई में पांच लोगों की मौत होने का दावा किया गया है. इसके साथ ही 7 जून से जारी हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 पहुंचने की बात कही जा रही है.

फज्र की नमाज के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन, बस टर्मिनल पर हुई गोलीबारी

जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सुबह करीब आठ बजे फज्र की नमाज के बाद रावलाकोट बस टर्मिनल से ऑपरेशन शुरू किया. यहां 9 जून से पांच हजार से अधिक स्थानीय लोग 38 मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे. प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे थे. आरोप है कि धरना स्थल खाली कराने के दौरान सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलीबारी की.

गोलीबारी के साथ ड्रोन से बमबारी किए जाने का भी दावा किया गया है. इसमें वसीम शकील नाम के स्थानीय व्यक्ति का मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सामने आई तस्वीरों में मकान में आग लगने और उसके जलने का दृश्य दिखाई देने की बात कही गई है. पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से ड्रोन हमले की यह दूसरी घटना बताई जा रही है.

बाग में भी ड्रोन हमले का दावा, एक परिवार के छह लोगों की हुई थी मौत

इससे पहले 29 अक्टूबर को बाग में एक मकान पर पाकिस्तानी सेना की ओर से ड्रोन हमला किए जाने का दावा किया गया था. बताया गया था कि इस हमले में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हुई थी. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

उमर फारूक चौक पर भी रुक-रुककर गोलीबारी

रावलाकोट बस टर्मिनल पर कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों का कब्जा होने का दावा किया गया है. वहीं, उमर फारूक चौक पर भी रुक-रुककर गोलीबारी हुई. यहां जुलाई से 20 हजार से अधिक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. बताया गया है कि सुबह आठ से दस बजे तक चले ऑपरेशन में पांच लोगों की मौत हुई. इसके बाद 7 जून से पीओजेके में जारी गोलीबारी की घटनाओं में मृतकों की कुल संख्या 151 पहुंचने का दावा किया जा रहा है.

महिलाओं ने प्रदर्शन स्थल से हटने से किया इनकार

मौके पर मौजूद लोगों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी और ड्रोन हमलों की जानकारी दी है. उमर फारूक चौक पर मौजूद महिलाएं भी प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रही हैं. उनका कहना है कि कितनी भी गोलीबारी हो जाए, प्रदर्शनकारी चौक से नहीं हटेंगे. इस बीच रावलाकोट की मस्जिदों से लोगों से उमर फारूक चौक पहुंचने की अपील की जा रही है. ऐसे में इलाके में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.