हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan Military Exports: भारत से पिटने के बाद भी फायदे में पाकिस्तान! 'JF-17 के आ रहे ऑर्डर', ख्वाजा आसिफ ने दिया बवाल मचाने वाला बयान

Pakistan Military Exports: भारत से पिटने के बाद भी फायदे में पाकिस्तान! 'JF-17 के आ रहे ऑर्डर', ख्वाजा आसिफ ने दिया बवाल मचाने वाला बयान

Pakistan Military Exports: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान का दावा है कि JF-17 फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 07 Jan 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बावजूद पाकिस्तान अब इस सैन्य टकराव को अपने लिए फायदे का सौदा बताने में जुटा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत के साथ पिछले साल हुए चार दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान को मिलिट्री एयरक्राफ्ट के निर्यात ऑर्डर में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

आसिफ का कहना है कि अगर ये ऑर्डर समय पर पूरे हो जाते हैं तो इससे कंगाल पाकिस्तान की IMF पर निर्भरता खत्म हो सकती है. यह बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश का एक उच्च-स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात कर चुका है.

बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक में JF-17 थंडर फाइटर जेट की संभावित बिक्री पर चर्चा हुई. बता दें कि JF-17 चीन और पाकिस्तान का संयुक्त प्रोजेक्ट है. ये कम कीमत वाला मल्टी-रोल फाइटर जेट है, जो बीते एक दशक से पाकिस्तानी वायुसेना में तैनात है. पाकिस्तान इसे उन देशों के लिए विकल्प के तौर पर पेश करता है, जो पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने में असमर्थ हैं या जिन पर प्रतिबंध हैं.

भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा बना बिक्री का हथियार

JF-17 पिछले साल मई 2025 में भारत-पाक संघर्ष के दौरान सुर्खियों में आया था. पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया. इनमें फ्रांस निर्मित राफेल भी शामिल थे. हालांकि भारत ने इन दावों की पोल खोल डाली. इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसे सफलता बताते हुए JF-17 की मार्केटिंग तेज कर दी. पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधिमंडल कई देशों में जाकर यह संदेश देने की कोशिश करता रहा कि चीनी सैन्य तकनीक पश्चिमी हथियारों से ज्यादा प्रभावी है.

IMF से छुटकारे का दावा, लेकिन हकीकत क्या?

ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज से बातचीत में कहा, 'हमें जो ऑर्डर मिल रहे हैं, वे बहुत अहम हैं. हमारे एयरक्राफ्ट का टेस्ट हो चुका है. अगर छह महीने में ये सभी ऑर्डर पूरे हो जाते हैं तो शायद हमें IMF की जरूरत ही न पड़े.' हालांकि, ख्वाजा आसिफ का IMF से जुड़ा बयान खोखला लगता है क्योंकि  फाइटर जेट की डील लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है. भुगतान कई सालों में होता है. इससे तुरंत IMF निर्भरता खत्म होना लगभग असंभव है

ऑपरेशन सिंदूर ने खोली चीनी हथियारों की पोल

जहां पाकिस्तान JF-17 की सफलता का ढोल पीट रहा है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी हथियारों की असलियत सामने आ चुकी है. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए. इसमें चकलाला, मुरीद, रफीकी जैसे अहम बेस को नुकसान पहुंचाया. कई ठिकानों पर नुकसान की पुष्टि हुई. इससे यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस और चीनी सिस्टम भारत के सामने टिक नहीं पाए.

ये भी पढ़ें: China On Venezuela: वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद चीन भयंकर परेशान! क्या है सैटेलाइट, तेल और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन

Published at : 07 Jan 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
FIGHTER JETS Pakistan Khawaja Asif World News In Hindi OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
दिल्ली NCR
'अब तो यह चलन हो गया है कि...', JNU छात्रों की नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता
'अब तो यह चलन हो गया है कि...', JNU छात्रों की नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
Advertisement

वीडियोज

BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview
Delhi Bulldozer Action: अब कैसे बचेंगे दिल्ली के पत्थरबाज, एक्शन में आ गई पुलिस । Faiz-E-Ilahi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
दिल्ली NCR
'अब तो यह चलन हो गया है कि...', JNU छात्रों की नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता
'अब तो यह चलन हो गया है कि...', JNU छात्रों की नारेबाजी पर बोले उमर खालिद के पिता
इंडिया
Turkman Gate Dispute: फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर, क्यों हुआ एक्शन, किसकी जमीन, हर सवाल का जवाब जानें
स्पोर्ट्स
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
IPL से निकाला गया तो पाकिस्तान पहुंचे मुस्तफिजुर रहमान, PSL में कौड़ियों के भाव में बिके, जानिए कितनी लगी कीमत
बॉलीवुड
'खोसला का घोसला 2' में बोमन ईरानी को रवि किशन ने किया रिप्लेस? एक्टर ने खुद बताया रूमर्स का सच
'खोसला का घोसला 2' में बोमन ईरानी को रवि किशन ने किया रिप्लेस? एक्टर ने बताया सच
जनरल नॉलेज
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
हेल्थ
Bronchial Asthma: सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
शिक्षा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget