हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला, बम धमाके में 8 लोगों की मौत, जानें ताजा अपडेट

Pakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला, बम धमाके में 8 लोगों की मौत, जानें ताजा अपडेट

पाकिस्तान के क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर के पास बड़ा फिदायीन धमाका हुआ. हमले में 3 जवानों की मौत हुई, जबकि किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है.

By : शिवांक मिश्रा | Updated at : 30 Sep 2025 01:33 PM (IST)
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉपर्स के हेडक्वार्टर के पास बड़ा फिदायीन धमका हुआ है. ये धमाका भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बज कर 3 मिनट पर हुआ. धमाके में पैरामिलिट्री के 3 जवानों की मौत की खबर आ रही है. हालांकि अभी तक पाकिस्तानी सेना या बलूचिस्तान सरकार ने कोई बयान नहीं जारी किया है. इसके अलावा किसी भी बलूच विद्रोही गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

खबर अपडेट की जा रही है....

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 30 Sep 2025 01:13 PM (IST)
Embed widget