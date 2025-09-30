एक्सप्लोरर
Pakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला, बम धमाके में 8 लोगों की मौत, जानें ताजा अपडेट
पाकिस्तान के क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर के पास बड़ा फिदायीन धमाका हुआ. हमले में 3 जवानों की मौत हुई, जबकि किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉपर्स के हेडक्वार्टर के पास बड़ा फिदायीन धमका हुआ है. ये धमाका भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बज कर 3 मिनट पर हुआ. धमाके में पैरामिलिट्री के 3 जवानों की मौत की खबर आ रही है. हालांकि अभी तक पाकिस्तानी सेना या बलूचिस्तान सरकार ने कोई बयान नहीं जारी किया है. इसके अलावा किसी भी बलूच विद्रोही गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
खबर अपडेट की जा रही है....
