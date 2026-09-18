ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों शिकस्त खाने के 16 महीने बाद भी पाकिस्तान के जख्म भरे नहीं हैं. पाकिस्तान सरकार ने देशभर में लॉकडाउन लगा दिया है. सरकारी गाड़ियों में 50% तेल डाला जाएगा, विदेशी दौरे पर पूरी तरह से रोक, रात 9 बजे तक बाजार बंद और शादी में सिर्फ एक ही डिश परोसी जाएगी. हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है. पाकिस्तान अपनी आर्थिक तबाही की लिखी कहानी को मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरे देश को घुटनों पर ले आई है. आखिर भारत के पड़ोसी देश में चल क्या रहा है....

आखिर भारत के पड़ोस में चल क्या रहा है?

पाकिस्तान इन दिनों गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है. सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है और ऊर्जा के आयात पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान के पास सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार 26.79 बिलियन डॉलर बचा है. देश को वित्तीय वर्ष 2027 में लगभग 21.5 बिलियन डॉलर का बाहरी कर्ज और उसका ब्याज चुकाना है.

मिडिल ईस्ट में तनाव और रेड सी में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही बाधित होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. पाकिस्तान में 390.79 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है. ऐसे में सरकार ने तय किया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, तब तक सरकारी खर्चों में जमकर कटौती की जाए और तेल की खपत को कम से कम किया जाए.

तो शहबाज सरकार ने क्या नियम बना दिए?

पाकिस्तान के कैबिनेट डिवीजन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अगले तीन महीनों के लिए सभी सरकारी गाड़ियों के ईंधन कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है. हालांकि, सेना, अर्धसैनिक बलों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इमरजेंसी सेवाओं को इससे छूट दी गई है. सरकार ने आगे के लिए कोई भी नई गाड़ी या टिकाऊ सामान खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, सिर्फ IT से जुड़े सामानों की खरीद की इजाजत है.

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए गैर-कर्मचारी खर्चों के बजट में 5 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है, जो हर महीने लागू होगा. यह कटौती विदेश में तैनात पाकिस्तानी दूतावासों और वहां के कर्मचारियों पर भी लागू होगी, लेकिन उनके किराए, शिक्षा और इलाज के खर्च पहले की तरह मिलते रहेंगे.

सबसे बड़ा फैसला विदेशी दौरों को लेकर है. अगले तीन महीनों तक मंत्रियों, सलाहकारों और अफसरों के किसी भी विदेशी दौरे पर पूरी रोक रहेगी. अगर कोई दौरा बेहद जरूरी हो, तो उन्हें इकोनॉमी क्लास में ही सफर करना होगा. बड़े कार्यक्रमों में पाकिस्तान के राजदूत ही देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

लॉकडाउन से आम पाकिस्तानियों पर क्या असर?

सरकारी दफ्तरों में अब मीटिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने पर जोर दिया जा रहा है. सरकारी खर्च से होने वाले सेमिनार, ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं. अधिकारियों के लिए सरकारी डिनर भी बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ विदेशी मेहमानों के लिए ही इसकी इजाजत है. शादी-ब्याह के मामले में बड़ा फैसला यह है कि अब पाकिस्तान में शादी समारोहों में सिर्फ एक ही डिश परोसी जाएगी.

मार्केट और बाजारों को लेकर पहले से लागू समय-सीमा को बरकरार रखा गया है. दुकानें, मॉल, बाजार और किराना स्टोर रात 9 बजे तक बंद करने होंगे. मैरिज हॉल और मैरिको को रात 10 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करना होगा. हालांकि, टेकअवे और होम डिलीवरी पर कोई रोक नहीं है.

अस्पताल, फार्मेसी, बेकरी, तंदूर, डेयरी की दुकानें, पेट्रोल पंप, जिम, IT कंपनियां और कॉल सेंटर इन दायरों से बाहर रहेंगे.

क्या पाकिस्तान में लॉकडाउन से भारत पर असर पड़ेगा?

पाकिस्तान के इन फैसलों का सीधा असर भारत पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार लगभग न के बराबर है. एक बड़ा पहलू यह है कि पाकिस्तान में तेल की खपत कम होने से वैश्विक तेल कीमतों पर थोड़ा दबाव कम हो सकता है, जिससे भारत को भी राहत मिल सकती है.

भारत अपनी जरूरत का लगभग 55 प्रतिशत कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है. अगर वैश्विक कीमतें स्थिर होती हैं, तो भारत की महंगाई और चालू खाते के घाटे पर भी अच्छा असर पड़ सकता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें बढ़ने से पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है.

पाकिस्तान सरकार ने साफ कहा है कि फौरन लॉकडाउन लागू कर दिया है. राज्य सरकारों से भी अपील की गई है कि वे भी इसी तरह के किफायत के उपाय अपनाएं. फिलहाल, यह देखना होगा कि इन सख्त पाबंदियों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कितनी राहत मिलती है और आम जनता को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.