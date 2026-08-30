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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबिलावल भुट्टो ग्लोरिया वॉन से करने जा रहे शादी? यूरोप की हैं राजकुमारी

बिलावल भुट्टो ग्लोरिया वॉन से करने जा रहे शादी? यूरोप की हैं राजकुमारी

आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टों की शादी एक राजकुमारी से होने जा रही है? इस तरह की अफवाहें पाकिस्तान में जोर पकड़ रही हैं. अब उनकी पार्टी ने रिएक्शन दिया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 30 Aug 2026 08:30 PM (IST)
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पाकिस्तान में एक खबर ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया है, यह खबर वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी से जुड़ी है. हालांकि, भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी ने इस मामले में दखल करते हुए, सारी अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि बिलावल भुट्टों एक यूरोपीय शाही परिवार से जुड़ने वाले हैं. कराची के मेयर और पीपीपी नेता मुर्तजा वहाब ने पार्टी चेयरमैन की सगाई और शादी की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है. 

वहाब का यह स्पष्टीकरण शनिवार देर रात एक्स पर पोस्ट करते हुए आया है. उन्होंने भी तब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें ऐसी खबरें फैलने लगी थीं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 38 साल के बेटे बिलावल किसी यूरोपीय परिवार में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं.   

बिलावल भुट्टों से जुड़ी यह खबर जोरदार तरीके से वायरल हुई थी

यह खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल थीं. इसमें कहा गया था कि पाक राष्ट्रपति अपने बेटे की शादी की तारीफ तय करने के लिए लिकटेंस्टीन गए थे, यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित एक छोटा सा स्वतंत्र देश है. 

इसके अलावा कुछ खबरों में दावा किया गया कि बिलावल की होने वाली दुल्हन 26 साल की ऑस्ट्रियाई आर्चडचेस ग्लोरिया वॉन हैब्सबर्ग है. वह आर्चड्यूक कार्ल और फ्रांसेस्का वॉन थिसेन बोर्नमिसजा की बेटी हैं यानी ऑस्ट्रिया के आखिरी सम्राट और हंगरी के राजा कार्ल प्रथम की वशंज हैं. 

दैनिक अखबार ने अपनी खबर में सूत्रों के हवाले से किया दावा

पाकिस्तान के उर्दू दैनिक समाचार पत्र डेली औसाफ ने भी अज्ञात सूत्रों के हवाले से दावा किया कि शादी की तैयारियां चल रही हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया राष्ट्रपति जरदारी इस सिलसिले में यूरोप के एक निजी दौरे पर हैं. बाद में इस रिपोर्ट को हटा दिया गया है. 27 को राष्ट्रपति ऑफिस ने एक्स पर पुष्टी करते हुए कहा कि जरदारी निजी दौरे पर विदेश गए हैं, लेकिन यात्रा के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी. अबतक बिलावल या उनके परिवार की ओर से इस मामले में किसी तरह की टिप्पणी नहीं आई है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 30 Aug 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
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