बिलावल भुट्टो ग्लोरिया वॉन से करने जा रहे शादी? यूरोप की हैं राजकुमारी

पाकिस्तान में एक खबर ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया है, यह खबर वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी से जुड़ी है. हालांकि, भुट्टो की पार्टी पीपल्स पार्टी ने इस मामले में दखल करते हुए, सारी अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि बिलावल भुट्टों एक यूरोपीय शाही परिवार से जुड़ने वाले हैं. कराची के मेयर और पीपीपी नेता मुर्तजा वहाब ने पार्टी चेयरमैन की सगाई और शादी की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है.

वहाब का यह स्पष्टीकरण शनिवार देर रात एक्स पर पोस्ट करते हुए आया है. उन्होंने भी तब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें ऐसी खबरें फैलने लगी थीं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 38 साल के बेटे बिलावल किसी यूरोपीय परिवार में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं.

बिलावल भुट्टों से जुड़ी यह खबर जोरदार तरीके से वायरल हुई थी

यह खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल थीं. इसमें कहा गया था कि पाक राष्ट्रपति अपने बेटे की शादी की तारीफ तय करने के लिए लिकटेंस्टीन गए थे, यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित एक छोटा सा स्वतंत्र देश है.

इसके अलावा कुछ खबरों में दावा किया गया कि बिलावल की होने वाली दुल्हन 26 साल की ऑस्ट्रियाई आर्चडचेस ग्लोरिया वॉन हैब्सबर्ग है. वह आर्चड्यूक कार्ल और फ्रांसेस्का वॉन थिसेन बोर्नमिसजा की बेटी हैं यानी ऑस्ट्रिया के आखिरी सम्राट और हंगरी के राजा कार्ल प्रथम की वशंज हैं.

दैनिक अखबार ने अपनी खबर में सूत्रों के हवाले से किया दावा

पाकिस्तान के उर्दू दैनिक समाचार पत्र डेली औसाफ ने भी अज्ञात सूत्रों के हवाले से दावा किया कि शादी की तैयारियां चल रही हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया राष्ट्रपति जरदारी इस सिलसिले में यूरोप के एक निजी दौरे पर हैं. बाद में इस रिपोर्ट को हटा दिया गया है. 27 को राष्ट्रपति ऑफिस ने एक्स पर पुष्टी करते हुए कहा कि जरदारी निजी दौरे पर विदेश गए हैं, लेकिन यात्रा के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी. अबतक बिलावल या उनके परिवार की ओर से इस मामले में किसी तरह की टिप्पणी नहीं आई है.