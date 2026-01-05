हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपहले नींद की गोलियां दी, फिर दबा दिया गला... महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर ली अपने 3 बच्चों की जान

पहले नींद की गोलियां दी, फिर दबा दिया गला... महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर ली अपने 3 बच्चों की जान

Pakistan News: पाकिस्तान में प्रेमी से शादी की चाह में एक विवाहित महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर तीन मासूम बच्चों की हत्या कर दी. बच्चों को नींद की गोलियां देकर मारा गया और शव जला-दफनाए गए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Jan 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan News: पाकिस्तान से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. प्रेमी से शादी करने की चाह में एक विवाहित महिला ने अपने ही तीन मासूम बच्चों की हत्या कर दी. इस जघन्य वारदात को महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया. घटना के सामने आने के बाद हर कोई स्तब्ध है.

अवैध संबंध बना मौत की वजह

आरोपी महिला का नाम चित्र बशीर बताया जा रहा है. करीब डेढ़ साल पहले उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए बाबर हुसैन नाम के युवक से हुई थी. बातचीत बढ़ते-बढ़ते दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए. दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन महिला पहले से शादीशुदा थी और उसके तीन छोटे बच्चे थे.

चित्र बशीर ने अपने पति से तलाक की मांग करनी शुरू कर दी. वह आए दिन झगड़ा करने लगी. पति ने तलाक की वजह पूछी और बच्चों का हवाला दिया. उसने कहा कि तीन बच्चों का भविष्य क्या होगा और उनकी देखभाल कौन करेगा. इसी बात को लेकर घर में लगातार विवाद होने लगा.

बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश

जांच में सामने आया कि महिला और उसके प्रेमी ने तय किया कि जब तक बच्चे हैं, शादी संभव नहीं है. इसके बाद दोनों ने तीनों बच्चों को मारने की साजिश रच डाली. एक दिन जब पति घर पर मौजूद नहीं था, तब महिला ने बच्चों के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं. बच्चों के बेहोश होने के बाद गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की. तीनों बच्चों के शवों को एक सुनसान इलाके में ले जाकर जला दिया गया और फिर वहीं दफना दिया गया, ताकि किसी को शक न हो. मारे गए बच्चों में दो बेटियां और एक बेटा शामिल थे, जिनकी उम्र 3 से 7 साल के बीच थी.

ऐसे खुला राज

कुछ दिनों बाद महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी बच्चों के साथ लापता है. पुलिस ने जांच शुरू की और तलाशी अभियान चलाया. पूछताछ के दौरान महिला को हिरासत में लिया गया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसकी निशानदेही पर प्रेमी बाबर हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक पहाड़ी इलाके में खुदाई कर बच्चों के अवशेष बरामद किए हैं. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों में गहरा आक्रोश है.

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
PAKISTAN NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

FASTag में बड़ा बदलाव | 1 February से KYV आसान होगा | Paisa Live
Nicolas Maduro का भारत से पुराना नाता! सत्य साईं बाबा के भक्त कैसे बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति?
Sovereign Gold Bond: Long-Term Investors के लिए 21% CAGR Returns | Paisa Live
Trump Tariff: India पर अब कितना टैरिफ लगाएंगे Trump ,PM Modi का नाम लेकर दे दी धमकी... |ABPLIVE
PM Modi से CM Yogi की मुलाकात खत्म, करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात | Delhi | Breaking News | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
वेनेजुएला के बाद अगला निशाना कौन, ट्रंप के खुफिया दस्तावेज में सारा भेद खुल गया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
ट्रेंडिंग
Video: बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
Parenting
Baby Discipline Tips: बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका
बच्चा मारने या काटने लगे तो क्या करें? जानें 1 साल के बच्चों को अनुशासन सिखाने का सही तरीका
नौकरी
डाक विभाग में सरकारी नौकरी का मौका, 10वीं पास ड्राइवर के लिए भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
डाक विभाग में सरकारी नौकरी का मौका, 10वीं पास ड्राइवर के लिए भर्ती, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget