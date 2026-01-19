'पूरे भारत में तबाही मचाएंगे...', लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आमिर जिया ने दी धमकी, खूब उगला जहर
पाकिस्तान से एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला गया है. लश्कर ए तैयबा के कमांडर आमिर जिया ने खुले मंच से कश्मीर में आतंक फैलाने और भारत को बर्बाद करने की धमकी दी है.
पाकिस्तान से एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला गया है. हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर आमिर जिया ने खुले मंच से कश्मीर में आतंक फैलाने और भारत में तबाही मचाने की गीदड़भभकी दी. आमिर जिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में लश्कर ए तैयबा का कमांडर है.
लश्कर की पीओके विंग के एक कार्यक्रम में आमिर जिया ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गाय की पूजा करने वाला हमारा पड़ोसी आज हमें धमका रहा है. उनमें इतनी हिम्मत आ गई कि वह पीओके को फतह करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटना है. हम कश्मीर को आजाद कराएंगे और पूरे भारत में तबाही मचाएंगे. जिया ने जहर उगलते हुए कहा कि गजवा-ए-हिंद के लिए अब तमाम गुटों को भारत के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है.
आमिर जिया ने इस दौरान कथित तौर पर बांग्लादेश में अपनी विचारधारा के बढ़ने की बात भी कही. जिया ने बांग्लादेश में हाल ही में मारे गए उस्मान हादी का महिमामंडन किया. जिया ने कहा कि बांग्लादेश में उनके सहयोगियों को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं होगी.
आमिर जिया से पहले सैफुल्ला ने दी थी धमकी
बता दें कि आमिर जिया से पहले पाकिस्तान से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बहावलपुर चीफ सैफुल्ला सैफ का वीडियो सामने आया था. बीते हफ्ते सामने आए वीडियो में सैफ भी गजवा-ए-हिंद की बात करता दिखा. सैफ ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दूसरे नेताओं के खिलाफ भी बयानबाजी की.
आतंकी संगठनों ने फिर से शुरू की भर्ती
भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. इसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की कई इमारतों को तबाह किया गया था. अब ये दोनों आतंकी गुट फिर से एक्टिव हो गए हैं. खुफिया एजेंसियों ने आतंकी संगठनों- लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की संगठनात्मक और ऑपरेशनल गतिविधियों का अलर्ट जारी किया है. इसमें बताया गया है कि ऑरपरेशन सिंदूर के 7 महीने बाद दोनों आतंकी संगठनों ने फिर से भर्ती शुरू कर दी है.
