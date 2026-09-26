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पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वाह में पुलिस चेक प्वाइंट के पास सुसाइड ब्लास्ट, 11 की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चेकप्वाइंट्स में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई.
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चेकप्वाइंट्स में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. मरने वालों में 8 पुरुष, 2 महिला और एक बच्चा शामिल है. इसके अलावा 20 अन्य घायल भी हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं.
(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)
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