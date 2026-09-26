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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वाह में पुलिस चेक प्वाइंट के पास सुसाइड ब्लास्ट, 11 की मौत

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वाह में पुलिस चेक प्वाइंट के पास सुसाइड ब्लास्ट, 11 की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चेकप्वाइंट्स में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 26 Sep 2026 05:53 PM (IST)
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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चेकप्वाइंट्स में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. मरने वालों में 8 पुरुष, 2 महिला और एक बच्चा शामिल है. इसके अलावा 20 अन्य घायल भी हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं.

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About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 26 Sep 2026 05:42 PM (IST)
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