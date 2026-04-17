अब मालामाल होगा पाकिस्तान! हाथ लगा 'काला सोना', एक्सपर्ट्स बोले- अब आने वाले है अच्छे दिन

Pakistan News: पाकिस्तान के हाथ लगा काला सोना अब उसे 'मालामाल' कर सकता है. पाकिस्तान को तेल और गैस प्रोडक्शन की दिशा में बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है. पाकिस्तान ने अपने तेल के सबसे बड़े कुएं से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि बारागजाई X-01 कुएं से पाकिस्तान की विदेश में निर्भरता कम होगी. साथ ही अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ताकत मिलेगी. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है.

पाकिस्तान को हो सकता है इतना फायदा

अरब न्यूज में छपी खबर की मानें तो पाकिस्तान ने अपने इलाकों में गैस और तेल की खोज शुरू की है. बारागजाई X-01 से करीबन 329 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा का फायदा पाकिस्तान को हो सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो कुआंखैबर पख्तूनख्वा के कोहाट जिले के नशपा ब्लॉक यह बारागजाई X-01 कुआं है. यह हर दिन 15000 बैरल तेल और 45 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस का प्रोडक्शन कर रहा है. इसके अलावा करीबन 15 मीट्रिक टन LPG का प्रोडक्शन कर रहा है. आने वाले समय में इस प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी. वर्तमान में फिलहाल 5,300 bpd तेल और 17mmscfd का प्रोडक्शन हो रहा है, जो आगे जाकर 25000 bpd तेल और 60 mmscfd तक पहुंच जाएगा.

यह कुआं पाकिस्तान के कच्चे तेल उत्पादन में 10% योगदान देगा

पाकिस्तान की कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने कहा है कि बारागजाई X-01 पाकिस्तान के इतिहास का सबसे ज्यादा तेल प्रोडक्शन करने वाला कुआं बन रहा है. यह पाकिस्तान के कच्चे तेल उत्पादन में 10 प्रतिशत का योगदान देगा. कंपनी ने टेस्टिंग के बाद से यहां प्रोडक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस प्रोजेक्ट से बड़ा लाभ होने की उम्मीद है. साथ ही डेली रेवेन्यू में 156 मिलियन डॉलर जबकि महीने में 4.7 अरब रुपए तक यह आंकड़े पहुंच जाएंगे. एनुअल रेवेन्यू करीबन 204.7 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. कंपनी ने 8 किमी पाइप लाइन बिछाने, गैस प्रोसेसिंग और कच्चे तेल भंडारण के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का दावा किया है.

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