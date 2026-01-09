पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की है कि वह बेंजामिन नेतन्याहू को अगवा कर लें और कोर्ट में मुकदमा चलाएं. उन्होंने कहा, 'अगर अमेरिका मानवता में विश्वास रखता है तो उसे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अपहरण कर लेना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का किया.'

तुर्किए नेतन्याहू का अपहरण कर सकता है: ख्वाजा आसिफ

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुर्किए नेतन्याहू का अपहरण भी कर सकता है और पाकिस्तानी इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने नेतन्याहू को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया. उन्होंने दावा किया कि इतिहास में कोई भी अत्याचार गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के बराबर नहीं है.

नेतन्याहू मानवता के दुश्मन: ख्वाजा आसिफ

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, 'पिछले 4,000-5,000 सालों में किसी भी समुदाय ने फिलिस्तीनियों के साथ वह नहीं किया जो इजरायल ने किया है. वह (नेतन्याहू) मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है. दुनिया ने इससे बड़ा अपराधी नहीं देखा है.' पाकिस्तान ने कभी भी इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है और आधिकारिक तौर पर ईरान के साथ अपने संबंधों को भाईचारे और साझा क्षेत्रीय हितों के रूप में प्रस्तुत करता है.

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला में हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया. न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट के प्रवक्ता के मुताबिक मादुरो पर नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के आरोप तय किए गए हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात कहा कि अमेरिका पहले वेनेजुएला के हालात को संभालेगा और उसके तेल क्षेत्र को फिर से खड़ा करेगा. इसके बाद ही वहां चुनाव कराए जा सकेंगे. उनका कहना है कि निकोलस मादुरो के लंबे शासन में देश पूरी तरह टूट चुका है और अभी चुनाव कराना संभव नहीं है.

