हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत तभी एकजुट था, जब उस पर औरंगजेब का शासन था', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का भड़काऊ बयान

'भारत तभी एकजुट था, जब उस पर औरंगजेब का शासन था', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का भड़काऊ बयान

Khawaja Asif: पाकिस्तान के रक्षा मंंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के अलावा भारत कभी भी एकजुट राष्ट्र नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि भारत के साथ फिर से युद्ध की संभावनाएं हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को एक बार फिर भारत के साथ युद्ध का डर सताने लगा है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के साथ एक और युद्ध की संभावना बहुत ज्यादा है. पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इस दौरान औरंगजेब का भी जिक्र किया. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चेतावनी दिया कि इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वह नक्शे में बने रहना चाहता है या नहीं.

'भारत तभी एकजुट था, जब उस पर औरंगजेब का शासन था'

भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, "मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के अलावा भारत कभी भी एकजुट राष्ट्र नहीं रहा है. पाकिस्तान का निर्माण अल्लाह के नाम पर हुआ था. घर में हम बहस करते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं. भारत के साथ लड़ाई में हम एकजुट हो जाते हैं." पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत के साथ युद्ध की संभावनाएं वास्तविक हैं.

अंग्रेजों से मिली आजादी के बाद सात दशकों से अधिक समय तक भारत एक स्थिर और एकीकृत लोकतंत्र बना रहा है, जबकि पाकिस्तान में कई सैन्य तख्तापलट और आंतरिक विभाजन हुए हैं.

भारत से डरे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, "इस्लामाबाद भारत के साथ किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहता है. इस बार जोखिम असली है जिससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं. अगर युद्ध की नौबत आई तो अल्लाह की मर्जी से हम पहले से बेहतर नतीजे हासिल करेंगे."

भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर वह आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो इस्लामाबाद का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा. अगर वह दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे अपने देश से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना होगा."

ये भी पढ़ें : सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, हेलमेट से लेकर हाई बीम लाइट तक कई मुद्दों पर सख्ती का दिया निर्देश

Published at : 08 Oct 2025 06:44 PM (IST)
Tags :
Aurangzeb Pakistan Khawaja Asif
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं, असद होता तो...', CJI पर जूता फेंकने वाले वकील को लेकर क्या बोले ओवैसी?
'अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं, असद होता तो...', CJI पर जूता फेंकने वाले वकील को लेकर क्या बोले ओवैसी?
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
76 पर गिरे 7 विकेट, फिर महिलाओं की 'ग्लेन मैक्सवेल' ने पाकिस्तान की बजाई बैंड, उड़ा दिए सबके होश
76 पर गिरे 7 विकेट, फिर महिलाओं की 'ग्लेन मैक्सवेल' ने पाकिस्तान की बजाई बैंड, उड़ा दिए सबके होश
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में 'विकास' पर घमासान, 10,000 रुपये योजना पर सवाल!
Ferrari 12 Cilindri India drive review | Auto Live
Karwa Chauth Drama: TV सीरियल्स में करवा चौथ का महासंग्राम, क्या मिल पाएगा प्यार? | ABP News
Pawan Singh Controversy: MLA बनने के लिए Jyoti Singh पर गंभीर आरोप!
क्या सोना ₹1.5 लाख तक पहुंचेगा? Goldman Sachs का बड़ा अनुमान| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं, असद होता तो...', CJI पर जूता फेंकने वाले वकील को लेकर क्या बोले ओवैसी?
'अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं, असद होता तो...', CJI पर जूता फेंकने वाले वकील को लेकर क्या बोले ओवैसी?
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
76 पर गिरे 7 विकेट, फिर महिलाओं की 'ग्लेन मैक्सवेल' ने पाकिस्तान की बजाई बैंड, उड़ा दिए सबके होश
76 पर गिरे 7 विकेट, फिर महिलाओं की 'ग्लेन मैक्सवेल' ने पाकिस्तान की बजाई बैंड, उड़ा दिए सबके होश
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
ट्रेंडिंग
रात को नींद में जिंदा सांप निगल गई महिला! रेंगते हुए गले से नीचे उतरा दरिंदा- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
रात को नींद में जिंदा सांप निगल गई महिला! रेंगते हुए गले से नीचे उतरा दरिंदा- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फूड्स, गलती से भी खा लिए तो मौत आनी तय
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फूड्स, गलती से भी खा लिए तो मौत आनी तय
जनरल नॉलेज
Cricket Retirement: कोई प्लेयर कितनी बार खत्म कर सकता है संन्यास, ICC में इसके लिए क्या हैं नियम?
कोई प्लेयर कितनी बार खत्म कर सकता है संन्यास, ICC में इसके लिए क्या हैं नियम?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget