पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को एक बार फिर भारत के साथ युद्ध का डर सताने लगा है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के साथ एक और युद्ध की संभावना बहुत ज्यादा है. पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इस दौरान औरंगजेब का भी जिक्र किया. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चेतावनी दिया कि इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वह नक्शे में बने रहना चाहता है या नहीं.

'भारत तभी एकजुट था, जब उस पर औरंगजेब का शासन था'

भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, "मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के अलावा भारत कभी भी एकजुट राष्ट्र नहीं रहा है. पाकिस्तान का निर्माण अल्लाह के नाम पर हुआ था. घर में हम बहस करते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं. भारत के साथ लड़ाई में हम एकजुट हो जाते हैं." पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत के साथ युद्ध की संभावनाएं वास्तविक हैं.

अंग्रेजों से मिली आजादी के बाद सात दशकों से अधिक समय तक भारत एक स्थिर और एकीकृत लोकतंत्र बना रहा है, जबकि पाकिस्तान में कई सैन्य तख्तापलट और आंतरिक विभाजन हुए हैं.

भारत से डरे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, "इस्लामाबाद भारत के साथ किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहता है. इस बार जोखिम असली है जिससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं. अगर युद्ध की नौबत आई तो अल्लाह की मर्जी से हम पहले से बेहतर नतीजे हासिल करेंगे."

भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर वह आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो इस्लामाबाद का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा. अगर वह दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे अपने देश से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना होगा."

