पहले भारत पर आरोप, फिर बोले- जेल से ट्वीट कर रहे इमरान... ख्वाजा आसिफ की इंटरव्यू में बोलती हो गई बंद

पहले भारत पर आरोप, फिर बोले- जेल से ट्वीट कर रहे इमरान... ख्वाजा आसिफ की इंटरव्यू में बोलती हो गई बंद

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इमरान खान के X अकाउंट को लेकर विवादों में हैं. पहले उन्होंने इसे भारत से संचालित बताया, फिर कहा कि इमरान रावलपिंडी जेल से चला रहे हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 27 Sep 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू के दौरान विवादों में घिर गए, जब उनसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में सवाल किया गया. इससे पहले आसिफ ने दावा किया था कि इमरान का X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट भारत से संचालित हो रहा है. लेकिन ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि असल में इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल से अकाउंट चला रहे हैं.

इंटरव्यू में हसन ने इमरान खान के हालिया कोर्ट ट्रायल का जिक्र किया, जिसमें उनके वकील ने बताया कि सुनवाई व्हाट्सऐप पर हुई और जज व इमरान एक-दूसरे की बात नहीं सुन सके. जब आसिफ से पूछा गया कि क्या यह न्यायपूर्ण था, तो उन्होंने इसे नकारते हुए कहा, “ऐसा हुआ ही नहीं. इमरान खान ट्विटर (X) अकाउंट चला रहे हैं.” हसन ने पलटवार किया, “कुछ दिन पहले आपने कहा कि यह भारत से ऑपरेट हो रहा है.”

ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा?

इस पर आसिफ ने कहा, “सच क्या है? या तो वह जेल से चला रहे हैं या फिर कम से कम यह बताएं कि कौन चला रहा है.” भारत से अकाउंट चलने के दावे का सबूत पूछे जाने पर आसिफ ने कहा कि यह इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला है और सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता.

पाकिस्तान की चीन-अमेरिका के संबंध पर क्या बोले आसिफ?

इसी इंटरव्यू में आसिफ ने पाकिस्तान-चीन और पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि चीन के साथ रिश्ता समय-परखा और भरोसेमंद है, जबकि अमेरिका के साथ संबंध हमेशा अनौपचारिक और भरोसे कम रहे हैं. पाकिस्तान की अधिकांश हथियार आपूर्ति, एयरफोर्स और पनडुब्बियों तक, चीन से होती है और भविष्य में भी चीन सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रहेगा.

जानकारी के लिए बता दें कि आसिफ पहले भी विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने बाढ़ के दौरान लोगों को घर में पानी कंटेनर में भरने की सलाह दी थी. उनके सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों को अक्सर मजाक और आलोचना का सामना करना पड़ता है.

Published at : 27 Sep 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
Pakistan Imran Khan Khawaja Asif
