हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान

‘अब पाकिस्तान कोई और जंग नहीं झेल सकता’, आसिम मुनीर के पैंतरों पर भड़के मौलाना फजलुर रहमान

Maulana Fazlur Rehman: मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PAK सेना को बेवजह लड़ाई करने के बजाए खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद, आर्थिक संकट और स्थिर शासन व्यवस्था जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 01 Nov 2025 06:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान की जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को पाकिस्तानी सेना पर नाराजगी जताई है. पश्तून मौलाना ने अफगानिस्तान को लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना के वर्तमान रुख पर बात करते हुए चेतावनी दी कि पाकिस्तान अपना बनाया एक और जंग नहीं झेल सकता है.

उन्होंने कहा, ‘साल 1971 के बांग्लादेश और 1999 के कारगिल युद्ध को न भूलें, यह पाकिस्तान की सेना के लापरवाह सैन्य अभियानों के बड़े उदाहरण हैं, जिनका नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुख परवेज मुशर्रफ और अन्य लोगों ने किया था और जिनसे देश की वैश्विक साख को भारी नुकसान हुआ.’

PAK सेना वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे: रहमान

पश्तून मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की सेना को सीमा पर बेवजह लड़ाई करने के बजाए खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद, आर्थिक संकट और शासन व्यवस्था की स्थिरता जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने सेना की ओर से देश की जनता के बीच डर पैदा करने की प्रवृति की आलोचना करते हुए कहा कि यह बिल्कुल गलत है.

उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ अन्यायपूर्ण आक्रमण को पसंद नहीं करता. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान के प्रति पाकिस्तानी सेना के रुख को गैर-इस्लामी और राजनीतिक रूप से आत्मघाती करार दिया.

कहा जा रहा है कि पश्तून मौलाना फजलुर रहमान का दिया गया यह बयान भारत के लिए रणनीतिक दबाव बनाने में मददगार साबित हो सकता है. भारतीय खुफिया एजेंसियां इसे अफगानिस्तान तालिबान की एक व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का हिस्सा मान रही है. फजलुर रहमान जैसे धार्मिक नेताओं की आवाजें पाकिस्तान की इंटरनल वॉर नैरेटिव को कमजोर करेंगी.

भारत की यात्रा करना चाहते हैं मौलाना

पाकिस्तान की जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ) प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान भारत की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं. इसे वह अपने शब्दों में शांति का संदेश लेकर जाना कहते हैं. इस बात की खुलासा मौलाना के एक करीबी सहयोगी सांसद कामरान मुरतजा ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान किया था. मुरतजा ने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मौलाना रहमान का शांति संदेश एक भारतीय राजनयिक को पहुंचाया था.

यह भी पढ़ेंः ‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

Published at : 01 Nov 2025 06:21 AM (IST)
Tags :
Khyber Pakhtunkhwa Pakistan Asim Munir PAKISTAN Army INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
इंडिया
पाकिस्तान लेगा IS के आतंकियों की मदद, रची भारत को दहलाने की साजिश, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा
पाकिस्तान लेगा IS के आतंकियों की मदद, रची भारत को दहलाने की साजिश, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
यूटिलिटी
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget