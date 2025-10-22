पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद अब महिलाओं को जिहाद की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है. इसके लिए आतंकी संगठन ने नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसे आतंकी मसूद अजहर की बहनें और उमर फारुक की पत्नी लीड कर रही हैं. इस कोर्स में जिहाद सिखाने के लिए फीस के तौर पर हर लड़की से 500 पाकिस्तानी रुपये लिए जाएंगे.

मसूद अजहर की बहन को सौंपी गई जिम्मेदारी

यह आतंकी संगठन फंड जमा करने और भर्ती करने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है, जिसे तुफत अल मुमिनात नाम दिया गया है. वहीं जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं की भर्ती के लिए जो संगठन बनाया है उसका नाम जमात-उल-मुमिनत है. मौलाना मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर को इस संगठन की जिम्मदारी सौंपी गई है.

मसूद अजहर की बहनें देंगी ऑनलाइन ट्रेनिंग

जमात-उल-मुमिनत आतंकी संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भर्ती के लिए आतंकियों ने अपने घर से शुरुआत की है. इस संगठन में जैश में शामिल टेरर कमांडरों की महिला सदस्य भी शामिल हैं. इसमें जिहाद के लिए 8 नवंबर 2025 से लाइव लेक्चर के जरिए भर्ती अभियान शुरू होने वाला है. आतंकी मसूद अजहर की दो बहनें समायरा अजहर और सादिया अजहर इसमें रोज 40 मिनट तक जिहाद के लिए शामिल हुई महिलाओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगी.

सादिया अजहर का पति ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया

आतंकी मसूद अजहर ने जमात उल मुमिनत संगठन की जिम्मेदारी अपनी छोटी बहन सादिया अजहर को सौंपी है. सादिया का पति आतंकी यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था. मसूद अजहर ने इस काम के लिए उमर फारूक की बीवी अफरीरा फारूक को भी शामिल किया है. उमर फारूक पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था. भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में वह मारा गया था.

आतंकी मसूद अजहर की महिला ब्रिग्रेड में जैश के बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा कैंप में रह रही महिलाओं और कमांडरों की पत्नियों को भी भर्ती किया जा रहा है.

