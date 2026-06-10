एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलिया बरसाकर विश्व में थू-थू करवा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देश की शिक्षा व्यवस्था गहरे वित्तीय संकट से जूझ रही है. पाकिस्तान की सबसे मशहूर कराची यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और कर्मचारियों को महीनों से बकाया भुगतान न मिलने के कारण एक महीने से हड़ताल चल रही है, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित हुईं.



पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने मंगलवार को सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया. इससे पहले विश्वविद्यालय के सिल्वर जुबली गेट पर बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन हुआ, जिसमें कर्मचारियों ने वेतन और अन्य वित्तीय देयों के भुगतान की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.



पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब केवल विदेशी कर्ज, महंगाई और घटते विदेशी मुद्रा भंडार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर देश के शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे पर भी साफ दिखाई देने लगा है. आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार के सामने कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी देनदारियां चुकाना भी चुनौती बनता जा रहा है.

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इसका ताजा उदाहरण कराची यूनिवर्सिटी में देखने को मिला, जहां महीनों से बकाया भुगतान न मिलने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों को एक महीने तक हड़ताल पर जाना पड़ा. इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान के आर्थिक दिवालियेपन और सार्वजनिक संस्थानों की बिगड़ती हालत को एक बार फिर उजागर कर दिया है.



हड़ताल का असर इतना व्यापक था कि कर्मचारियों ने चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं का भी बहिष्कार कर दिया. विश्वविद्यालय में 5 मई से परीक्षा संबंधी लगभग सभी गतिविधियां प्रभावित थीं. कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें शाम की क्लासों, कॉपी जांचने, परीक्षा ड्यूटी, प्रश्नपत्र तैयार करने, विजिलेंस कार्य, हाउस रेंट सीलिंग और लीव एनकैशमेंट जैसे मदों का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया.



बढ़ते विवाद को देखते हुए सिंध सरकार के विश्वविद्यालय एवं बोर्ड विभाग के मंत्री मुहम्मद इस्माइल राहू की अध्यक्षता में एक आपात बैठक बुलाई गई. बैठक में सिंध उच्च शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. लंबी चर्चा के बाद यह सहमति बनी कि कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक्स-ग्रेशिया भुगतान और हाउस रेंट सीलिंग से जुड़े प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे.

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