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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK में गोलियां बरसा रहा पाकिस्तान, सैलरी देने के भी नहीं पैसे, एक महीने से बंद कराची यूनिवर्सिटी

PoK में गोलियां बरसा रहा पाकिस्तान, सैलरी देने के भी नहीं पैसे, एक महीने से बंद कराची यूनिवर्सिटी

पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब केवल विदेशी कर्ज, महंगाई और घटते विदेशी मुद्रा भंडार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर देश के शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे पर भी साफ दिखाई देने लगा है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: हर्षित गौतम | Updated at : 10 Jun 2026 01:34 PM (IST)
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एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में  निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलिया बरसाकर विश्व में थू-थू करवा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देश की शिक्षा व्यवस्था गहरे वित्तीय संकट से जूझ रही है. पाकिस्तान की सबसे मशहूर कराची यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और कर्मचारियों को महीनों से बकाया भुगतान न मिलने के कारण एक महीने से हड़ताल चल रही है, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित हुईं.
PoK में गोलियां बरसा रहा पाकिस्तान, सैलरी देने के भी नहीं पैसे, एक महीने से बंद कराची यूनिवर्सिटी

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने मंगलवार को सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया. इससे पहले विश्वविद्यालय के सिल्वर जुबली गेट पर बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन हुआ, जिसमें कर्मचारियों ने वेतन और अन्य वित्तीय देयों के भुगतान की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
PoK में गोलियां बरसा रहा पाकिस्तान, सैलरी देने के भी नहीं पैसे, एक महीने से बंद कराची यूनिवर्सिटी

पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब केवल विदेशी कर्ज, महंगाई और घटते विदेशी मुद्रा भंडार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर देश के शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे पर भी साफ दिखाई देने लगा है. आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार के सामने कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी देनदारियां चुकाना भी चुनौती बनता जा रहा है.

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इसका ताजा उदाहरण कराची यूनिवर्सिटी में देखने को मिला, जहां महीनों से बकाया भुगतान न मिलने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों को एक महीने तक हड़ताल पर जाना पड़ा. इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान के आर्थिक दिवालियेपन और सार्वजनिक संस्थानों की बिगड़ती हालत को एक बार फिर उजागर कर दिया है.
PoK में गोलियां बरसा रहा पाकिस्तान, सैलरी देने के भी नहीं पैसे, एक महीने से बंद कराची यूनिवर्सिटी

हड़ताल का असर इतना व्यापक था कि कर्मचारियों ने चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं का भी बहिष्कार कर दिया. विश्वविद्यालय में 5 मई से परीक्षा संबंधी लगभग सभी गतिविधियां प्रभावित थीं. कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें शाम की क्लासों, कॉपी जांचने, परीक्षा ड्यूटी, प्रश्नपत्र तैयार करने, विजिलेंस कार्य, हाउस रेंट सीलिंग और लीव एनकैशमेंट जैसे मदों का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया.
PoK में गोलियां बरसा रहा पाकिस्तान, सैलरी देने के भी नहीं पैसे, एक महीने से बंद कराची यूनिवर्सिटी

बढ़ते विवाद को देखते हुए सिंध सरकार के विश्वविद्यालय एवं बोर्ड विभाग के मंत्री मुहम्मद इस्माइल राहू की अध्यक्षता में एक आपात बैठक बुलाई गई. बैठक में सिंध उच्च शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. लंबी चर्चा के बाद यह सहमति बनी कि कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक्स-ग्रेशिया भुगतान और हाउस रेंट सीलिंग से जुड़े प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 10 Jun 2026 01:34 PM (IST)
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Pakistan Economic Crisis Financial Crisis In Pakistan Karachi University Strike Pakistan Higher Education
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