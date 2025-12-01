पाकिस्तान के आदियाला जेल में बंद इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर उनके बेटे कासिम खान ने बड़ा दावा किया है. कासिम खान ने दावा किया कि पिछले तीन हफ्तों से उनके पिता के जीवित होने का कोई सबूत नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके परिवार को इमरान खान ने मिलने की अनुमति नहीं दी गई है.

इमरान खान के बेटे ने शहबाज-मुनीर को किया टारगेट

कासिम खान ने आरोप लगाया कि कुछ ऐसा छिपाया जा रहा है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है. उनका कहना है कि इमरान खान के निजी डॉक्टर को भी एक साल से जांच की अनुमति नहीं मिली है. हालांकि एक जेल अधिकारी का दावा है कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कासिम ने कहा कि उनके परिवार का अभी तक इमरान खान के साथ कोई सीधी संपर्क नहीं हुआ है.

'मेरे पिता को डेथ सेल में रखा गया'

उन्होंने कहा, "मेरे पिता सुरक्षित हैं, घायल हैं या जीवित हैं कि नहीं इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है. ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल टॉर्चर है." कासिम के अनुसार उनके पिता को डेथ सेल में रखा गया है. इमरान खान के परिवार का कहना है कि संवाद की कमी से यह आशंका बढ़ गई है कि उन्हें (इमरान खान) जनता की नजरों से दूर करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.

'पाकिस्तान में मानवाधिकार आपातकाल की स्थिति'

कासिम और उनके बड़े भाई सुलेमान ईसा खान अपनी मां जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ लंदन में रहते हैं. कासिम ने बताया कि उन्होंने अपने पिता को आखिरी बार नवंबर 2022 में देखा था. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है. यह एक मानवाधिकार आपातकाल है. दबाव हर तरफ से आना चाहिए. हमें उनसे ताकत मिलती है, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि वह सुरक्षित हैं."

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच शाहबाज सरकार खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में गवर्नर रूल लगाने की तैयारी में है, जिससे PTI को बड़ा झटका लग सकता है. केपीके के सीएम सोहैल अफरीदी ने केंद्र को चुनौती दी है कि हिम्मत है तो गवर्नर रूल लागू करके दिखाए. उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार के पतन का कारण बन सकता है.