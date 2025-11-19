Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को पुलिस को आदेश दिए कि वो भारतीय सिख महिला को परेशान करना बंद करें. 48 वर्षीय सरबजीत कौर उन 2,000 सिख तीर्थयात्रियों में शामिल थीं, जो इस महीने की शुरुआत में गुरु नानक जयंती मनाने को लेकर भारत से वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान पहुंची थी. बाकी सभी तीर्थयात्री 13 नवंबर को वापस भारत अपने घर लौट आए, लेकिन कौर लापता पाई गईं.

लाहौर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बाद में बताया कि कौर ने 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर शेखपुरा जिले के नासिर हुसैन के साथ निकाह कर लिया. उसी दिन जब तीर्थयात्री ननकाना साहिब गए तो कौर सभी लोगों को छोड़कर हुसैन के साथ शेखपुरा पहुंच गईं.

पुलिस पर शादी तोड़ने के लिए दबाव डालने का आरोप

कौर और हुसैन ने मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर शिकायत की, कि पुलिस ने शेखपुरा के फारूकाबाद स्थित उनके घर पर अवैध रूप से छापा मारा और उन पर शादी तोड़ने का दबाव डाला. लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश फारूक हैदर ने पुलिस को याचिकाकर्ताओं को परेशान करना बंद करने का आदेश दिया.

सरबजीत कौर का नया नाम नूर

याचिका में कौर (जो अब नूर बन चुकी है) ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें शादी तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके पति पाकिस्तान के नागरिक हैं और उन्होंने अपने वीज़ा की अवधि बढ़ाने और पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मिशन से संपर्क किया है.

'हुसैन से शादी के लिए गई पाकिस्तान'

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुताबिक सरबजीत कौर, हुसैन को पिछले 9 सालों से फेसबुक के जरिए जानती हैं. उन्होंने कहा, "मैं तलाकशुदा हूं और हुसैन से शादी करना चाहती थी, इसलिए मैं इसी मकसद से पाकिस्तान आई हूं. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें और उनके पति को पुलिस और अज्ञात लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें

कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ