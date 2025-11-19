हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हुसैन के लिए ही PAK आई, अब पुलिस तुड़वाना चाहती है शादी', सरबजीत कौर की याचिका पर लाहौर HC ने दिया ये आदेश

'हुसैन के लिए ही PAK आई, अब पुलिस तुड़वाना चाहती है शादी', सरबजीत कौर की याचिका पर लाहौर HC ने दिया ये आदेश

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुताबिक सरबजीत कौर, हुसैन को पिछले 9 सालों से फेसबुक के जरिए जानती हैं और हुसैन से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंचीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Nov 2025 07:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को पुलिस को आदेश दिए कि वो भारतीय सिख महिला को परेशान करना बंद करें. 48 वर्षीय सरबजीत कौर उन 2,000 सिख तीर्थयात्रियों में शामिल थीं, जो इस महीने की शुरुआत में गुरु नानक जयंती मनाने को लेकर भारत से वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान पहुंची थी. बाकी सभी तीर्थयात्री 13 नवंबर को वापस भारत अपने घर लौट आए, लेकिन कौर लापता पाई गईं.

लाहौर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बाद में बताया कि कौर ने 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर शेखपुरा जिले के नासिर हुसैन के साथ निकाह कर लिया. उसी दिन जब तीर्थयात्री ननकाना साहिब गए तो कौर सभी लोगों को छोड़कर हुसैन के साथ शेखपुरा पहुंच गईं.

पुलिस पर शादी तोड़ने के लिए दबाव डालने का आरोप

कौर और हुसैन ने मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर शिकायत की, कि पुलिस ने शेखपुरा के फारूकाबाद स्थित उनके घर पर अवैध रूप से छापा मारा और उन पर शादी तोड़ने का दबाव डाला. लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश फारूक हैदर ने पुलिस को याचिकाकर्ताओं को परेशान करना बंद करने का आदेश दिया.

सरबजीत कौर का नया नाम नूर

याचिका में कौर (जो अब नूर बन चुकी है) ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें शादी तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके पति पाकिस्तान के नागरिक हैं और उन्होंने अपने वीज़ा की अवधि बढ़ाने और पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मिशन से संपर्क किया है.

'हुसैन से शादी के लिए गई पाकिस्तान'

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुताबिक सरबजीत कौर, हुसैन को पिछले 9 सालों से फेसबुक के जरिए जानती हैं. उन्होंने कहा, "मैं तलाकशुदा हूं और हुसैन से शादी करना चाहती थी, इसलिए मैं इसी मकसद से पाकिस्तान आई हूं. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें और उनके पति को पुलिस और अज्ञात लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें

कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ

Published at : 19 Nov 2025 07:19 AM (IST)
Tags :
Muslim Pakistan POLICE Sarabjeet Kaur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
बिहार
Oath Ceremony: NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
NDA सरकार के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता भी आएंगे? जानिए किसे-किसे भेजा जा रहा आमंत्रण
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
Train Cancelled: ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
Home Tips
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget