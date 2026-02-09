Pakistan Government: 'दोस्त-दोस्त न रहा', शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान ने कोसा, चीन का नाम लेकर PAK सरकार पर बरसे
Pakistan Government: पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ सरकार की विदेश नीति, सुरक्षा व्यवस्था और CPEC को लेकर कड़ा हमला बोला है.
पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान अब खुलकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं. पहले उन्होंने सरकार के बाल विवाह कानून का कड़ा विरोध किया और अब उन्होंने देश की विदेश नीति, सुरक्षा व्यवस्था और सेना की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.
Tolo न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यक्रम में बोलते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलत नीतियों के कारण अपने पुराने दोस्तों को खो दिया है. उन्होंने चीन और अफगानिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि जिन देशों को पाकिस्तान अपना करीबी मानता था, आज वही उससे नाराज हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 78 सालों में पाकिस्तान की अफगान नीति पूरी तरह असफल रही है.
फजलुर रहमान ने उठाया सवाल
फजलुर रहमान ने सवाल उठाया कि जब अफगानिस्तान से व्यापार लगभग बंद है और वहां से अनार या तरबूज तक पाकिस्तान नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आतंकवादी सीमापार कैसे आ जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की सीमा चीन और ईरान से भी लगती है, लेकिन आतंक की समस्या सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों दिखाई देती है. उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर भी निशाना साधते हुए कहा कि फौज के भीतर अलग-अलग सोच होने से देश की विदेश नीति कमजोर हो गई है. कोई शांति की बात करता है, कोई युद्ध की, लेकिन एक राय नहीं बन पाती.
चीन के साथ रिश्तें पर बोलें मौलाना
मौलाना फजलुर रहमान ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को लेकर भी सरकार की आलोचना की. उनका कहना था कि मौजूदा सरकार चीन का भरोसा वापस लाने में नाकाम रही है. नए निवेश नहीं आ रहे हैं और परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. उन्होंने कहा कि इमरान खान की सरकार के समय भी इस प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी थी और आज भी हालात वैसे ही बने हुए हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इसी तरह दुनिया में अलग-थलग पड़ता रहा तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा. जनता सरकार से जवाब चाहती है. यह पहली बार नहीं है जब फजलुर रहमान ने शहबाज सरकार पर हमला बोला हो. इससे पहले उन्होंने संसद में बाल विवाह कानून का खुला विरोध किया था. अब उन्होंने सरकार को घरेलू ही नहीं, बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी घेर लिया है.
