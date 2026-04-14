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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वआशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात

आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात

दिग्गज भारतीय गायिका आशा भोसले की खबर दिखाने को लेकर पाकिस्तान में न्यूज चैनल पर गाज गिरी. जियो न्यूज के प्रबंध निदेशक अब्बास ने कहा प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों को याद करना हमेशा से परंपरा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 12:42 PM (IST)
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दिग्गज भारतीय गायिका आशा भोसले की खबर दिखाने को लेकर पाकिस्तान में एक चैनल पर गाज गिरी है. पाकिस्तान की न्यूज टीवी चैनल रेगुलटरी अथॉरिटी की तरफ से लेटर जारी कर कहा गया है कि भारतीय कंटेंट का प्रसारण करना मना है. अथॉरिटी ने इसके लिए चैनल से जवाब भी तलब किया है. 

क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने जियो न्यूज को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि चैनल ने खबर के साथ भारतीय सामग्री क्यों प्रसारित की. बता दें कि पाकिस्तान में भारतीय कंटेंट पर 2018 से प्रतिबंध लागू है. PEMRA ने कहा कि भोसले की मौत की खबर प्रसारित करते समय जियो न्यूज ने भारतीय गाने और भारतीय फिल्मों के दृश्य प्रसारित कर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जानबूझकर उल्लंघन किया है. 

चैनल के एमडी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले को लेकर जियो न्यूज के प्रबंध निदेशक अजहर अब्बास ने एक पोस्ट में कहा कि प्रतिष्ठित कलाकारों के बारे में रिपोर्टिंग करते समय उनके कार्यों को याद करना और उनकी सराहना करना हमेशा से एक परंपरा रही है. आशा भोसले जैसी कलाकार के लिए हमें उनके कालजयी और यादगार गीतों को और भी अधिक साझा करना चाहिए था. फिर भी PEMRA ने इसे प्रतिबंधित करने का विकल्प चुना है.

लता मंगेशकर की बहनों में एक आशा भोसले

आशा भोसले का मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित श्मशान घाट पर सोमवार को हिंदू रीति-रिवाजों और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. लता मंगेशकर की बहनों में से एक आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया था. वह 92 साल की थीं. उनकी बड़ी बहन लता का भी फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में रविवार के ही दिन निधन हुआ था. आशा भोसले ने महज 10 साल की उम्र में गाना शुरू किया था और 8 दशक लंबे करियर में उन्होंने लगभग 12,000 गीत गाए.

दिवंगत गायिका आशा भोसले को अंतिम विदाई देने वालों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार और निर्देशक रमेश सिप्पी के अलावा अभिनेता आमिर खान और विक्की कौशल भी शामिल थे.

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Published at : 14 Apr 2026 12:42 PM (IST)
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