ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...

दुनिया का हर परिवार चाहता है कि वह अपनी जिंदगी आराम से गुजारे. इसी चीज का सपना पंजाब के रहने वाले एक किसान परिवार ने देखा. इसके लिए उन्होंने जिंदगी भर की कमाई झोंक दी. हालांकि, उनका ये फैसला डरावने सपने में बदल गया. पंजाब के धरमिंदर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने एक एजेंट से बात की, जिसने ईरान के रास्ते कनाडा भेजने की बात कही थी. इस तरह से धरमिंदर सिंह और उनके परिवार के लिए ईरान की यात्रा एक नई शुरुआत होनी थी, लेकिन जैसे ही वे कोलकाता से दुबई होते हुए तेहरान पहुंचे तो कहानी ने भयावह मोड़ ले लिया. एजेंट ने कहा था कि कोई व्यक्ति पासपोर्ट लेने आएगा और कुछ घंटों में वे आगे की यात्रा करेंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी गैंंग ने उनका अपहरण कर लिया, जिसके बाद उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर रखा गया.

धरमिंदर सिंह की पत्नी संदीप कौर ने बताया कि पाकिस्तानी गैंग ने पहले उनके पति और बेटे को बांध दिया और 1.5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. परिवार को बुरी तरह पीटा गया और सुईयां चुभोई गईं. उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ताओं ने उन्हें और उनके बेटे को छोड़ने की बात कही थी, लेकिन वह पति को छोड़कर नहीं आईं. धरमिंदर के भाई परमजीत ने पंजाब में रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए. लगभग 80 लाख रुपये और गहने देकर गैंग को मनाया गया. परिवार ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया.

भारतीय दूतावास और सांसद की मदद

आनंदपुर साहिब के सांसद मलविंदर सिंह कांग और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के हस्तक्षेप से ईरान में भारतीय दूतावास ने तुरंत कार्रवाई की. 5 अक्टूबर को धरमिंदर सिंह, संदीप कौर और उनका 12 वर्षीय बेटा सुरक्षित भारत लौट आया. गांव में लौटने पर सभी ने भावनात्मक स्वागत किया.

परिवार ने न्याय की मांग की

धरमिंदर सिंह ने कहा कि वे जिंदा लौट आए, यही सबसे बड़ी बात है, लेकिन जब तक उन एजेंटों और अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक यह दुःस्वप्न खत्म नहीं होगा. परिवार अब पंजाब के एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है. सांसद मलविंदर कांग ने कहा कि हर साल सैकड़ों परिवार ऐसे एजेंटों के झांसे में आकर बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है.

