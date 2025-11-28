एक्सप्लोरर
EXCLUSIVE: 'अगर इमरान को हाथ लगाया तो इनकी...', abp न्यूज़ पर PAK के पूर्व PM की बहन नौरीन ने दी शहबाज-मुनीर को धमकी
इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को खुली धमकी दी.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या नहीं, यह सवाल चर्चा में है. इरमान की बहन नौरीन नियाजी ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पाक के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुली धमकी दी. उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को किसी ने हाथ लगाया तो इनकी नस्लें नहीं बचेंगी.
अपडेट जारी है...
