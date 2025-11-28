पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या नहीं, यह सवाल चर्चा में है. इरमान की बहन नौरीन नियाजी ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पाक के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुली धमकी दी. उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को किसी ने हाथ लगाया तो इनकी नस्लें नहीं बचेंगी.

अपडेट जारी है...