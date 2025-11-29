Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पाकिस्तान की अडियाला जेल में अगस्त 2023 से बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की तबीयत को लेकर बीते 4 हफ़्ते से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आख़िर क्या कारण है कि पाकिस्तान की सरकार इमरान ख़ान को उनके परिवार वालों से मिलने नहीं दे रही है. इस सबके बीच एबीपी न्यूज़ के हाथ इमरान ख़ान रावलपिंडी की अडियाला जेल के जिस बैरक में रहते है और उनको दी जाने वाली सुविधाओं की कुछ तस्वीरें लगी हैं, जिसे पिछले साल पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था.

ये तस्वीर उस छोटी सी काल कोठरी की हैं, जिसके भीतर इमरान ख़ान 2 साल और 3 महीने से रह रहे हैं. बैरक में अटैच्ड वॉशरूम के साथ इमरान ख़ान के सोने के लिए एक सिंगल बेड है, उसके पास हाथ धुलने के लिए वॉशबासिन लगा हुआ है. साथ ही इस छोटे से बैरक में इमरान ख़ान के लिए कूलर, टीवी और साथ में 1 कुर्सी और 2 मेज़ की व्यवस्था है.

पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी जानकारी

इसके अलावा इमरान ख़ान के लिए जेल में एक एक्सक्लूसिव गैलरी भी है जहां उन्हें दिन में दो बार टहलने की इजाज़त है और एक छोटा सा अकेले इमरान ख़ान के लिए किचन भी है जिसमें इमरान ख़ान की इच्छा के मुताबिक़ खाना बनता है. पिछले साल 6 जून को पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तस्वीरें साझा करते हुए इमरान ख़ान को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्योरा दिया था, जिसके मुताबिक इमरान ख़ान को जेल में पढ़ने के लिए किताबें दी गई हैं और जिस छोटे से कमरे में इमरान ख़ान रहते हैं उसी में एक बुक-शेल्फ भी है.

इमरान ख़ान को अब उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा

इमरान ख़ान को जेल में एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज बाइक और स्ट्रेचिंग बेल्ट भी दी गई है, जिससे इमरान ख़ान स्वस्थ रहें. अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद इमरान ख़ान को हर हफ़्ते अपनी बहनों से मिलने की इजाज़त थी, लेकिन पिछले 4 हफ़्ते से एकदम से इमरान ख़ान को उनकी बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने से रोक दिया गया है.

इसका एक बड़ा कारण ये भी समझा रहा है कि बहनों के माध्यम से इमरान ख़ान पाकिस्तान में अपने समर्थकों को अपना संदेश देते थे और आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद लगातार उसकी आलोचना कर रहे थे. ऐसे में इमरान ख़ान का आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ संदेश पाकिस्तान की जानता तक ना पहुंच पाए और इमरान ख़ान को प्रताड़ित करके चुप कराया जा सके. इसी वजह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान ख़ान को उनकी बहनों से मिलने से रोका जा रहा है.

