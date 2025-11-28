पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान इमरान की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी. पीटीआई नेता ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैली खबरों का कोई आधार नहीं है. हालांकि, परिवार और वकीलों की मुलाकात न होने से संदेह पैदा हो रहा है. उन्होंने सरकार से कहा है कि यदि परिवार को एक बार मिलने दिया जाए तो पूरा मामला साफ हो जाएगा. गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी. पार्टी की तरफ से सीनेट में शिकायत भी दर्ज की गई है.

पीएम शरीफ के राजनीतिक सलाहकार क्या बोले?

इधर, पीएम शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि इमरान खान की सेहत को लेकर जो बातें सोशल मीडिया पर लिखीं जा रही है, उनका असलियत से कोई संबंध नहीं है. इमरान की रोज मेडिकल जांच होती है. उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है. इमरान अडियाल जेल में हैं. उन्हें दूसरी जेल में भेजने के दावे झूठे हैं.

परिवार को मिलने की अनुमति नहीं दी

इधर, परिवार से इमरान की मुलाकात न होने से चिंता बढ़ गई है. पिछले तीन हफ्तों से परिवार को मिलने से रोका जा रहा है. वकीलों को भी जेल प्रशासन मिलने नहीं दे रहा है. ऐसे में कार्यकर्ता और परिवारजनों में डर बैठ गया है. वे मुलाकात न करवाने को लेकर जेल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

साथ ही इस पूरे मामले में पाकिस्तान के गृहमंत्रालय ने किसी तरह का बयान नहीं दिया है. बता दें, इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. तौशखाना और भ्रष्टाचार मामले में उन्हें 14 साल की जेल हुई है. क्रिकेटर से पीएम रह चुके इमरान ने इसे राजनीतिक दुर्भावना की कार्रवाई करार दिया है.