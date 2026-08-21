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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइमरान खान अस्पताल से फिर भेजे गए जेल, मुनीर सेना की नौटंकी

इमरान खान अस्पताल से फिर भेजे गए जेल, मुनीर सेना की नौटंकी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप हुआ. डॉक्टरों ने उन्हें जेल में रखने को सुरक्षित माना, जिसके बाद उन्हें अदियाला जेल भेज दिया गया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 21 Aug 2026 08:35 AM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ आसिम मुनीर की सेना नौटंकी कर रही है. उन्हें मेडिकल जांच के बाद वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है. शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया. जांच के बाद डॉक्टरों ने माना कि उनका जेल में रखना फिलहाल ज्यादा सुरक्षित है.

इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया था. अस्पताल में उनकी जांच 6 एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने की. जांच पूरी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के बजाय वापस जेल भेजने का फैसला लिया गया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल ले जाया गया

इमरान खान को अस्पताल ले जाने का फैसला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ. कोर्ट ने उनकी सेहत को देखते हुए 2 दिनों के अंदर मेडिकल जांच और इलाज के लिए उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इमरान खान की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने को भी कहा था. साथ ही डॉ. उज़मा और उनके निजी डॉक्टर को जांच और इलाज के दौरान मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी. इलाज का खर्च उनके परिवार को उठाना था.

अस्पताल के बाहर कड़ी सुरक्षा

इमरान खान के अस्पताल पहुंचने से पहले शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. इससे पहले इस्लामाबाद के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सैयद अली नासिर रिजवी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अस्पताल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जताई थी आपत्ति

इमरान खान को निजी अस्पताल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी. सरकार ने दावा किया था कि कोर्ट का 18 अगस्त का अंतरिम आदेश कानूनी दायरे से बाहर है. सरकार ने यह भी कहा था कि इमरान खान की पहले भी कई बार मेडिकल जांच हो चुकी है और उनके इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाए गए हैं. सरकार का कहना था कि जेल से अस्पताल भेजने का फैसला मेडिकल विशेषज्ञों की राय के आधार पर होना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिव्यू पिटीशन में कुछ आपत्तियां जताईं और उसे वापस कर दिया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 21 Aug 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Supreme Court Imran Khan Breaking News World News In Hindi Abp News Adiala Jail
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