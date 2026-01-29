हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचोरी-चुपके इमरान खान को जेल से ले जाया गया अस्पताल, लाइट्स कर दी गईं बंद, PAK के पूर्व PM को क्या हुआ

चोरी-चुपके इमरान खान को जेल से ले जाया गया अस्पताल, लाइट्स कर दी गईं बंद, PAK के पूर्व PM को क्या हुआ

पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को गुप्त रूप से जेल से अस्पताल लाया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 29 Jan 2026 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को गुप्त रूप से जेल से अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई है. पाकिस्तानी पत्रकार जाहिद गिश्कोरी ने बताया कि इमरान खान को अदियाला जेल से 24-25 जनवरी की रात में इस्लामाबाद के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था.

इमरान खान को क्या हुआ
पाकिस्तानी पत्रकार के मुताबिक इमरान खान को आंख के विभाग में रखा गया है. वहीं इस मामले के सामने आने के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं ने चिंताओं जताई है. जाहिद गिश्कोरी ने बताया कि इमरान खान को जब जेल से बाहर लाया गया तो उनकी सेल और जिस रास्ते से बाहर लाए गए, उन सभी जगहों की लाइट बंद कर दी गई थी. 

जाहिद गिश्कोरी ने बताया कि अस्पताल में भी इमरान खान की मौजूदगी को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया और सभी लाइटें बंद रहीं. अस्पताल में पहुंचने के बाद उनकी आंख की जांच की गईं. खान को लगभग सवा 2 घंटे तक अस्पताल में रखने के बाद अदियाला जेल वापस भेज दिया गया है.

पीटीआई के नेताओं ने जताई चिंता
इस मामले को लेकर बुधवार (28 जनवरी) को पीटीआई के सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाया कि इमरान खान को परिवार या पार्टी नेतृत्व को बताए बिना इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था. पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान से आखिरी मुलाकात 20 दिसम्बर को हुई थी. उसके बाद से पार्टी के अधिकारियों और परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

गौहर खान ने कहा कि मेडिकल इलाज के लिए ले जाने से पहले उनके परिवार को भरोसे में लिया जाना चाहिए था. उन्होंने आगे कहा, 'आज तक हमें उस बीमारी के बारे में नहीं बताया गया जिसके लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया. किस डॉक्टर ने उनकी जांच की या उन्हें वापस जेल क्यों लाया गया.' 

ये भी पढ़ें

ब्लैक बॉक्स के अब यह बड़ी चीज हाथ लगी! केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बारामती प्लेन क्रैश पर दी अपडेट

Published at : 29 Jan 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Jail Pakistan Imran Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
जनरल नॉलेज
Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
हेल्थ
Alcohol And Body Temperature: क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
ट्रेंडिंग
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget