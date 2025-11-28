Imran Khan Row: इमरान खान की बहन नोरीन नियाज़ी का बड़ा बयान, कहा- 'मुनीर हिटलर, कुछ अनहोनी....'
Imran Khan News: इमरान खान की सेहत पर उठी अफवाहों के बीच उनकी बहन नोरीन नियाज़ी ने पाकिस्तान की स्थिति को हिटलर के दौर जैसा बताया है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर पिछले कई दिनों से तरह–तरह की चर्चाएं फैल रही हैं. किसी को नहीं पता कि वे ठीक हैं या नहीं और इसी अनिश्चित स्थिति ने पूरे देश में तनाव पैदा कर दिया है. अब उनकी बहन नोरीन नियाज़ी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और पाकिस्तान की मौजूदा हालत को बेहद खतरनाक बताया है.
नोरीन का कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो उन्हें हिटलर के शासनकाल की याद दिलाता है. उनके अनुसार, हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि नागरिकों को बिना बताए गायब किया जा रहा है और सेना प्रमुख असीम मुनीर “तानाशाह की तरह” देश चला रहे हैं.
नोरीन नियाज़ी का आरोप- चार हफ्तों से मुलाकात तक नहीं करने दी गई
नोरीन ने बताया कि परिवार पिछले चार सप्ताह से इमरान खान से मिलने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन जेल प्रशासन किसी को मिलने नहीं दे रहा. उनके अनुसार, जब परिवार को किसी की झलक तक नहीं मिलती, न कोई सूचना मिलती है, तो अफवाहें फैलना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति लोगों के मन में गहरी आशंका पैदा कर रही है कि कहीं इमरान खान के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई. यह भी सामने आया कि पीटीआई नेताओं को भी जेल के बाहर रोक दिया गया और अंदर जाने तक की अनुमति नहीं दी गई.
पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा- नोरीन का दर्द
नोरीन नियाज़ी ने इमरान खान के साथ जेल में होने वाले बर्ताव को कानून और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से किसी भी कैदी को अधिकतम चार दिन आइसोलेशन में रखा जा सकता है पर इमरान खान को पिछले वर्ष कई हफ्तों तक अकेले ही बंद कर रखा गया था. उनके अनुसार, उस दौरान बिजली तक काट दी गई थी, उन्हें किताबें पढ़ने की भी अनुमति नहीं दी गई और इस बार भी वही हालात दोहराए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी को नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है. यह जुल्म अपनी हद पार कर चुका है.
