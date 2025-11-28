Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा हैं! उनकी ही पार्टी ने लगा दी मुहर, शहबाज सरकार क्या बोली?
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की सेहत पर अफवाहें गलत निकलीं है. मामले पर सरकार और PTI नेताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित और स्वस्थ हैं.
सोशल मीडिया पर गुरुवार (27 नवंबर 2025) की सुबह अचानक यह चर्चा फैल गई कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तबीयत बिगड़ गई है. कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि वह आखिर हैं कहां. Imran Khan Health Update और Where is Imran Khan जैसे हैशटैग पूरे दिन ट्रेंड होते रहे, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीता, सरकार और PTI दोनों की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया और इन अफवाहों का बाजार ठंडा पड़ने लगा
प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि इमरान खान की सेहत को लेकर जो बातें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं, उनका हकीकत से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि इमरान की रोज मेडिकल जांच होती है और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है. राणा सनाउल्लाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इमरान खान को किसी दूसरी जेल में भेजने की बात पूरी तरह झूठ है और वह अडियाला जेल में ही मौजूद हैं.
PTI का भी बयान
इमरान खान की पार्टी PTI के वरिष्ठ नेता अली ज़फ़र ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर फैली खबरों का कोई आधार नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि परिवार और वकीलों की मुलाक़ात न होने से संदेह पैदा हो रहा है. अली ज़फ़र ने सरकार से गुजारिश की कि यदि परिवार को एक बार मिलने दिया जाए तो पूरा मामला साफ हो जाएगा और गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी. PTI ने इस मुद्दे पर सीनेट में भी आपत्ति दर्ज कराई है.
परिवार से मुलाक़ात पर रोक से बढ़ी चिंता और विरोध
पार्टी से जुड़े स्रोतों का कहना है कि पिछले तीन हफ्तों से परिवार को इमरान खान से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है. वकीलों को भी जेल प्रशासन ने दूर रखा हुआ है. इतने लंबे समय तक किसी भी तरह की मुलाक़ात न होने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में डर बैठ गया है और कई दिनों से अडियाला जेल के बाहर लोग विरोध जताते दिख रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजर
जापान के Nikkei, BBC और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने इमरान खान की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्टें प्रकाशित कीं. इन विदेशी कवरेज के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों की तीव्रता और बढ़ गई. हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने अब तक कोई प्रत्यक्ष बयान जारी नहीं किया है.
अडियाला जेल में लंबी सज़ा काट रहे इमरान खान
इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और तौशाखाना तथा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में उन्हें कुल 14 साल की कैद मिली है. पूर्व क्रिकेट सितारे से प्रधानमंत्री बने इमरान खान लगातार यह कहते आ रहे हैं कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है.
