तीन शादियां करने वाले पूर्व पाकिस्तानी PM इमरान खान के परिवार में कौन-कौन? जानें सब कुछ

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर देश में तनाव और बढ़ गया है. उनकी तीनों बहनों ने यह आरोप लगाया है कि जब वे पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में अपने भाई से मिलने गईं, तो उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. इस घटना के बाद देश में राजनीतिक हलचल और अधिक तेज हो गई है.

इमरान खान की बहनें नूरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉ. उज्मा खान का दावा है कि पिछले तीन हफ्तों से उनका अपने भाई से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर इमरान खान से मिलने से रोका जा रहा है और जब उन्होंने मिलने की कोशिश की, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया.

पीटीआई की पाकिस्तान सरकार से मांग

हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें पूरी चिकित्सीय देखभाल मिल रही है. पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो न्यूज के मुताबिक, अधिकारियों ने दावा किया है कि खान को किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या नहीं है. वहीं, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने सरकार से मांग की है कि उनके परिवार को तुरंत उनसे मिलने की अनुमति दी जाए और पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया जाए. इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर इमरान खान और उनके परिवार पर जनता और मीडिया का ध्यान केंद्रित हो गया है.

इमरान खान के परिवार में कौन-कौन?

इमरान खान ने अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 19वें प्रधानमंत्री का पद संभाला. उनका जन्म 5 अक्टूबर, 1952 को लाहौर में हुआ था. उनके पिता इकरामुल्लाह खान नियाजी था, जो पाकिस्तान के मियांवाली के निवासी और पेशे से सिविल इंजीनियर थे, जो नियाजी पश्तून खानदान से ताल्लुक रखते थे.

वहीं, उनकी माता का नाम शौकत खानम था, जो बुरकी कबीले से थीं और एक गृहिणी थीं. कैंसर से उनकी लड़ाई के बाद ही बाद में शौकत खानम को कैंसर अस्पताल की स्थापना करने की प्रेरणा मिली थी.

इमरान के भाई-बहन?

वहीं, उनकी चार बहनें हैं, रुबीना खानम, अलीमा खानम, उज्मा खानम और रानी खानी है. रुबीना संयुक्त राष्ट्र के साथ लंबे समय तक विकास और मानवीय कार्यों में जुड़ी रहीं. वहीं, अलीमा एक बिजनेसवुमन और समाजसेवी हैं. वह पीटीआई की सामाजिक गतिविधियों भी सक्रिय रूप से शामिल रहतीं हैं. जबकि उज्मा खानम पेशे से सर्जन हैं और राजनीति से दूर रहकर चिकित्सा सेवाओं में व्यस्त रहती हैं और आखिर में रानी खानम परिवार के सामाजिक और कल्याणा कार्यों में मदद करती हैं और आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं.

इमरान खान की पत्नियां कितनी?

वहीं, अगर इमरान खान की पत्नियों की बात करें, तो उनकी पत्नी का नाम जेमिमा गोल्डस्मिथ है. वो एक ब्रिटिश समाजसेविका और पत्रकार हैं, जिन्होंने इमरान खान से साल 1995 में शादी की थी और 2004 में उनका तलाक हो गया.

दूसरी बीवी रिहाम खान, एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी पत्रकार. उन दोनों की 2015 में शादी हुई और कुछ ही महीनों में वे अगल हो गए थे. जबकि इमरान खान की तीसरी पत्नी का नाम बुशरा बीबी है, दोनों ने 2018 में शादी की थी और बुशरा बीबी पकपत्तन की एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं.

इमरान खान के बच्चों की बात करें तो, उनके दो बेटें हैं, जो पहली पत्नी जेमिमा से हैं. उनमें से एक का नाम सुलेमान ईसा खान है, जो विदेश में रहते हैं और सार्वजनिक जीवन से दूर हैं. जबकि दूसरे का नाम कासिम खान है, जो ज्यादातक ब्रिटेन में रहते हैं और अपने पिता के बेहद करीबी माने जाते हैं.

