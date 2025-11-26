ना बहनों को मिलने दिया जा रहा, ना इमरान खान का कोई अपडेट, कहां हैं पूर्व पाकिस्तानी PM?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 6 मई 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी रहस्यमयी मौत की खबरें आग की तरह फैल रही हैं. सवाल यह है कि अगर इमरान खान जिंदा हैं तो उनकी सेहत की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही और उनके परिवार को उनसे मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? इसी शक के बीच जेल के बाहर शांति से विरोध कर रही इमरान की तीनों बहनों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की खबर ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए हैं.

सोशल मीडिया पर चल रही रहस्यमयी मौत की कहानियां

इमरान खान की मौत को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं. कहीं दावा है कि उन्हें जेल में जहर दिया गया, तो कहीं कहा जा रहा है कि किसी बीमारी ने उनकी जान ले ली. एक थ्योरी यह भी कहती है कि उन्हें चुपके से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. हालांकि सरकार ने सभी दावों को अफवाह बताया है, लेकिन परिवार की बढ़ती बेचैनी और मुलाकात पर रोक ने लोगों के शक को और मजबूत कर दिया है.

परिवार को मुलाकात से लगातार रोका जा रहा

इमरान खान की तीन बहनों नोरीन, आलिमा और उज्मा खान का कहना है कि कोर्ट की परमिशन होने के बावजूद तीन हफ्तों से मुलाकात नहीं हो पा रही. न सिर्फ परिवार, बल्कि उनके वकील भी इमरान से मिल नहीं पा रहे हैं, जबकि पहले हर 15 दिन में बैठक की अनुमति मिलती थी. परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें इमरान की सेहत और उनकी लोकेशन तक की कोई जानकारी नहीं दी जा रही.

🚨 BIG BREAKING from Pakistan

Sources: Pakistani Regime Allegedly Killed Imran Khan in Prison



🟥Supporters of Imran Khan & thousands of members of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party are reportedly attempting to breach Adiala Jail in a bid to obtain information about their… pic.twitter.com/zCUV4WXnjB — Afghanistan Defense (@AFGDefense) November 26, 2025

जेल के बाहर विरोध और पुलिस एक्शन

इमरान खान की बहनों और पीटीआई नेताओं का आरोप है कि जेल के बाहर शांतिपूर्ण विरोध के दौरान पुलिस ने अचानक हमला किया. रात में लाइट्स बंद कर दी गईं और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया. आलिमा खान को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा किया गया. घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि अगर इमरान जिंदा और ठीक हैं, तो इस तरह का व्यवहार क्यों?

किस केस में बंद हैं इमरान खान?

इमरान खान अगस्त 2023 से अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जेल में हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी बुशरा बीवी के साथ मिलकर रियल एस्टेट कारोबारी मलिक रियाज से 60 एकड़ जमीन ली और इससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ. जनवरी 2025 में कोर्ट ने इमरान को 14 और बुशरा बीवी को 7 साल की सज़ा सुनाई.

पहले भी फैल चुकी हैं मौत की अफवाहें

यह पहली बार नहीं है जब इमरान खान की मौत की बातें वायरल हुई हों. मई 2025 में भी सोशल मीडिया पर दावा हुआ था कि जेल में उन्हें गोली मार दी गई है.