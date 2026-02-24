हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आधी रात काली गाड़ी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को ले जाया गया अस्पताल, दाहिनी आंख में लगा इंजेक्शन

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को आधी रात अदियाला जेल से PIMS लाकर एंटी-वीईजीएफ़ इंजेक्शन की दूसरी डोज़ लगाई गई. PTI ने उन्हें जेल से अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए देश में प्रदर्शन किए.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 09:04 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को आज आधी रात साढ़े 12 बजे अदियाला जेल से पाकिस्तान इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस (PIMS) ले जाया गया. दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न (CRVO) बीमारी से जूझ रहे इमरान खान को एंटी-वीईजीएफ़ इंजेक्शन की दूसरी डोज़ लगाई गई.

इमरान खान की दाहिनी आंख में इंजेक्शन की ये डोज़ रावलपिंडी स्थित अल शिफ़ा ऑय हॉस्पिटल के रेटिना विशेषज्ञ डॉ. नदीम क़ुरैशी और PIMS के ऑप्थैल्मोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ मुहम्मद आरिफ ख़ान ने PIMS के ऑपरेशन थिएटर में लगाई.

हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे खान
जानकारी के मुताबिक़ इमरान ख़ान पिछले साल जुलाई से हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं और पाकिस्तान के सरकार PIMS ने जानकारी दी की इमरान ख़ान का आंख में इंजेक्शन से पहले ECG और ECO टेस्ट भी हुआ, जो PIMS के मुताबिक़ नार्मल मापा गया. हालांकि PIMS ने ये जानकारी नहीं दी कि जब इमरान ख़ान की आंख में आज इंजेक्शन लगना था तो क्यों उनके हृदय की जांच के लिए ECG और ECO टेस्ट हुआ.

इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस ने ये भी जानकारी दी की इमरान ख़ान की आंख में इंजेक्शन के बाद उन्हें ज़रूरी सुझाव देने के बाद वापस भेज दिया गया. इसी महीने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैरिस्टर सलमान सफ़दर को जब इमरान ख़ान की हालत के बारे में जानकारी देने के लिए एमिकस क्यूरी बनाया गया था तो सलमान सफ़दर ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि इमरान ख़ान को दाहिनी आंख से सिर्फ़ 15 फ़ीसदी ही दिख रहा है. 

PTI ने पूरे पाकिस्तान में किया था प्रदर्शन
इमरान ख़ान की पार्टी PTI ने उन्हें जेल से अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए प्रदर्शन किए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान ख़ान को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया और कोर्ट के सामने 16 फरवरी को PIMS और अल शिफा ऑय हॉस्पिटल की नई जांच रिपोर्ट रखी, जिसमें दावा किया गया कि इमरान ख़ान की दाहिनी आंख में 24 जनवरी को एंटी-वीईजीएफ़ इंजेक्शन की पहली डोज़ लगने के बाद से सुधार आ रहा है.

Telangana Kakatiya University: चिकन को लेकर यूनिवर्सिटी में मचा बवाल, छात्रों के बीच झड़प, खूब चले लात-घूंसे

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 24 Feb 2026 09:04 AM (IST)
Pakistan Imran Khan Adiala Jail
