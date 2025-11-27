पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैल गई कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अदियाला जेल में हत्या कर दी गई है. हालांकि अब तक सरकार या जेल प्रशासन ने इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इस अफवाह के बाद से उनके समर्थकों के बीच डर और भ्रम फैल गया है.

परिवार और समर्थकों ने जताई नाराजगी

अफवाहों के बाद इमरान खान की तीनों बहनें- नौरीन, अलीमा और उजमा जेल पहुंचीं और अपने भाई से मिलने की मांग की. उनका आरोप है कि पुलिस ने न केवल उन्हें बल्कि बाहर मौजूद पीटीआई समर्थकों को भी बुरी तरह धक्का दिया और रोका. परिवार का कहना है कि उन्हें पिछले तीन हफ्तों से इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है, जिससे उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं.

बेहद अमीर हैं इमरान खान

14 साल की जेल सजा काट रहे इमरान खान पाकिस्तान के सबसे अमीर राजनेताओं में शामिल हैं. रिपोर्टों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 50 मिलियन डॉलर यानी करीब 410 करोड़ रुपये आंकी जाती है. उनकी सबसे महंगी संपत्तियों में इस्लामाबाद का बानीगाला मेंशन है, जिसकी कीमत लगभग 750 मिलियन डॉलर बताई जाती है. इसके अलावा लाहौर के जमान पार्क में उनका घर लगभग 29 मिलियन डॉलर का है. इसके साथ ही उनके पास कृषि जमीन और फार्महाउस भी हैं जिनकी कीमत लगभग 0.8 मिलियन डॉलर मानी जाती है.

विवादों में रही है उनकी लाइफस्टाइल

उनकी लाइफस्टाइल अक्सर विवादों में रही है. प्रधानमंत्री रहते हुए उनके हेलीकॉप्टर उपयोग पर सरकार का लगभग 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपये खर्च हुआ था. उनके नाम पर कोई कार दर्ज नहीं है, लेकिन वे अक्सर टोयोटा लैंड क्रूजर और मर्सिडीज मेबैक S600 जैसी महंगी गाड़ियों में चलते देखे गए हैं. 2022 में उन्होंने लगभग 18.56 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी और 2023 में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये टैक्स चुकाया था. उनकी संपत्ति सूची में दर्ज 2 लाख की चार बकरियां भी लोगों के लिए चर्चा का मजेदार विषय बन गई थीं.

कानूनी केस और जेल की सजा

इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों को हाल ही में सजा सुनाई गई है. इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा दी गई है. दोनों पर भारी जुर्माने भी लगाए गए हैं.

इमरान खान की तीन शादियां- कौन हैं उनकी पत्नियां?



बुशरा बीबी- तीसरी पत्नी

बुशरा बीबी एक आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक चेहरा हैं. उनकी पहली शादी ख्वार मनिका से हुई थी, जिनसे उनके पांच बच्चे -तीन बेटियां और दो बेटे हैं. 2018 में उनकी शादी इमरान खान से हुई, लेकिन यह शादी शुरुआत से विवादों में रही. निकाह पढ़ाने वाले मौलवी ने अदालत में कहा कि शादी इद्दत पूरी होने से पहले हुई थी, जिससे यह रिश्ता आज भी विवादों में है.

रेहम खान - दूसरी पत्नी

रेहम खान ब्रिटिश-पाकिस्तानी पत्रकार हैं. उन्होंने 2014 में इमरान खान से शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ एक साल चला और 2015 में दोनों अलग हो गए. अपनी किताब में रेहम ने इमरान पर घरेलू हिंसा, बेवफाई और यहां तक कि पांच नाजायज बच्चों का दावा किया, हालांकि वो इनमें से किसी भी दावे का कोई सबूत नहीं दे सकीं.

जेमिमा गोल्डस्मिथ - पहली पत्नी

इमरान की पहली शादी 1995 में ब्रिटिश पत्रकार और फिल्म निर्माता जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी. इस शादी से उनके दो बेटे-सुलेमान और कासिम हैं. दोनों ने 2004 में तलाक लिया.