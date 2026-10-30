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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPOK में पाक सेना की बर्बरता, पांडी गांव में मासूमों को बनाया निशाना, हमले में 4 की मौत

POK में पाक सेना की बर्बरता, पांडी गांव में मासूमों को बनाया निशाना, हमले में 4 की मौत

पीओके में पाकिस्तानी सेना ने एक मासूम परिवार को अपना निशाना बनाया है. हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 30 Oct 2026 08:46 AM (IST)
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पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में पाकिस्तान सेना का अत्याचार फिर से शुरू हो गया है. अब वो आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं. आम नागरिकों पर पाकिस्तान सेना के अत्याचारों का एक और बेहद दुखद मामला सामने आया है. बाग जिले के दक्षिणी हिस्से में स्थित पांडी गांव में एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया गया. जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई और एक युवा लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई.

पाकिस्तानी सेना के कथित तौर पर किए गए ग्रेनेड या ड्रोन हमले के कारण एक घर में हुए धमाके में परिवार के चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई.  इस दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा पीओजेके के लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों की पोल खोल दी है.

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एक की हालत नाजुक
इस दुखद घटना में शामिल लोगों की पहचान इस तरह है: शाजिया शकदार (शकदार की पत्नी, उम्र लगभग 40-42 साल), शकदार की मां (उम्र लगभग 80 वर्ष), हारिस शकदार (बेटा, उम्र लगभग 11 वर्ष) और मलाइका शकदार (बेटी, उम्र लगभग 8 वर्ष). इस बीच, अनीका शकदार (उम्र लगभग 17-18 वर्ष), जो इस क्रूर घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं को तुरंत जिला मुख्यालय अस्पताल बाग ले जाया गया. वहां से उनकी नाज़ुक हालत को देखते हुए उन्हें सीटी स्कैन के लिए मुजफ्फाराबाद रेफर कर दिया गया.

जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी (JKJAAC) के एक मुख्य सदस्य आबिद शाहीन ने इस घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा, "यहां जैमर लगे होने के कारण मोबाइल सेवा बंद है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह सुरक्षा बलों की ओर से किया गया ड्रोन हमला था या पाकिस्तानी बलों का किया गया ग्रेनेड हमला. इस इलाके में सुरक्षा बलों की मौजूदगी है और पाकिस्तानी बलों ने जानबूझकर इसी घर को निशाना बनाया है. यहां की महिलाओं के विरोध के कारण सुरक्षा बलों को कई बार पीछे हटना पड़ा है. इस घटना में घायल हुई अनीका नाम की लड़की, पहले भी विरोध-प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलाबारी में घायल हो चुकी थी."

ये भी पढ़ें: मुलायम यादव को अखिलेश से ज्यादा मिलते थे मुस्लिम वोट? पंकज चौधरी के बयान से हलचल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 30 Oct 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
PoK PAKISTAN Army
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