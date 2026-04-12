अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत के फेल होने के बाद अब पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पूरे मामले पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की पूरी कोशिश की. उनका कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि जो सीजफायर अभी लागू है, उसकी समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि आगे बातचीत के लिए माहौल बना रहे. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आगे भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने की कोशिश जारी रखेगा और उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान दोनों सीजफायर का पालन करेंगे.

इशाक डार के बयान से साफ है कि पाकिस्तान अभी भी इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है और तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है.इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने कुछ सख्त शर्तें रखीं थीं. अमेरिका ने ईरान से कहा कि वह पूरी तरह से यूरेनियम संवर्धन बंद करे, यानी जीरो एनरिचमेंट की नीति अपनाए. इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी मांग रखी कि ईरान अपने पास मौजूद करीब 900 पाउंड यूरेनियम का भंडार देश से बाहर करें.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की सुरक्षा कंट्रोल पर अमेरिका

इसके अलावा अमेरिका ने यह भी साफ किया कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की सुरक्षा का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है. यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके जरिए बड़ी मात्रा में तेल की आवाजाही होती है.इन सख्त शर्तों को लेकर ही दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई और बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई. बता दें कि 40 दिन बाद हुए सीजफायर के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं दिख रही है. इसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये सीजफायर ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है.

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