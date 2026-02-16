खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज

खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज

PCB Mohsin Naqvi: पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लिया था. इसे लेकर ही मुनीर ने पीएम शहबाज शरीफ को मैसेज किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 08:53 PM (IST)
भारत ने पाकिस्तान को आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में 61 रन से रौंदा. पाकिस्तान की इस करारी हार की गूंज सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अब बात उसके बड़बोले पीसीबी चैयरमैन मोहसिन नकवी के गिरेबान तक पहुंच चुकी है. एक तरफ जहां पाकिस्तान के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर अपनी टीम की तैयारियों और पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मोहसिन नकवी से गुस्सा हो गए हैं.

खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी

भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए. इस स्कोर में ईशान किशन की शानदार पारी अहम रही. उन्होंने 40 गेंदों पर 77 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे. जवाब में पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 ओवर में ऑलआउट होकर सिर्फ 114 रन ही बना पाई. न्यूज18 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आसिम मुनीर मोहसीन नकवी से काफी नाराज हैं और पाकिस्तान में लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. 

मोहसिन नकवी पर भड़के आसिम मुनीर

रिपोर्ट में दावा किया गया कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इसे लेकर संदेश भेजा है. इस संदेश में पीसीबी की गलत हैंडलिंग, टीम की अधूरी तैयारी और अनावश्यक बयानों की आलोचना की गई. पाकिस्तान ने पहले टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद ICC की सख्ती की वजह से मैच खेलने के लिए तैयार हो गया. इसी दौरान PCB चीफ मोहसिन नकवी ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया था.

मोहसिन नकवी ने क्या कहा था?

मोहसिन नकवी ने कहा था, 'ना तो मैं भारत और ICC की धमकियों से डरता हूं, ना पाकिस्तान सरकार डरती है. जहां तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात है, आप उन्हें जानते ही हैं, वो कभी डरते नहीं हैं.' अब जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को रौंदा है उससे पाकिस्तानी सेना को अक्ल आई और उन्हें लगा रहा है कि सेना के नाम का गलत इस्तेमाल हुआ.

Published at : 16 Feb 2026 08:52 PM (IST)
