ईरान में युद्ध की वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत का सामना कर रहा है, जहां एक तरफ पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 55 रुपये प्रति लीटर आज से बढ़ा दिए हैं तो दूसरी तरफ़ पाकिस्तान में ज्यादातर पेट्रोल पंप किल्लत की वजह से बंद हैं. जहां भी पेट्रोल पम्प खुले हैं वहां पर आधी रात में ही गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए लगी हुई हैं.

पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हो या फिर सिंध या फिर खैबर पख्तूनख्वाह या फिर बलूचिस्तान प्रांत. हर एक प्रांत से एबीपी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं जो पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत के हालात दिखा रही हैं. पेट्रोल पंपों की लाइटें बंद हैं और लोग एक पम्प से दूसरे पम्प का चक्कर लगा रहे हैं.

सियालकोट में चली गोली

हालत इतने ख़राब है कि पाकिस्तान के जिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल है भी वहां पर आधी रात को ही कई किलोमीटर तक गाड़ियों की क़तारें पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए लगी पड़ी हैं. पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत की हालत इतनी बुरी है कि पंजाब प्रांत के सियालकोट में पेट्रोल को लेकर हुई लड़ाई में एक युवक ने दो लोगों को गोली मार दी.

युवक ने 2 लोगों को मारी गोली

जानकारी के मुताबिक सियालकोट के हाजीपुरा इलाके में एक युवक अरामको के पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल भरवाने के लिए 40 मिनट से लाइन में खड़ा था लेकिन पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी ने पेट्रोल खत्म बता कर लौट जाने को कहा. जिसकी वजह से युवक की पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ पहले मारपीट हुई और फिर युवक ने पेट्रोल पम्प पर मौजूद दो कर्मचारियों को गोली मार दी. घटना में एक पेट्रोल पम्प कर्मचारी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है और इलाज चल रहा है.

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े

पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल को लेकर मारामारी पर कल आधी रात 11 बजकर 10 मिनट पर पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगज़ेब और पेट्रोल मंत्री अली परवेज मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तान की पेट्रोल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ़ हॉर्मस से आता था लेकिन जंग की वजह से सप्लाई कट चुकी है.

उन्होंने कहा कि फ़िलहाल पाकिस्तान के पास उसकी ज़रूरत का कुछ दिन का पेट्रोल डीजल है ऐसे में जो पेट्रोल पंप बंद करके पैसा कमा रहे हैं. उन पर कार्रवाई होगी. साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोल-डीजल की क़ीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पाकिस्तान की सरकार ने एक साथ 55 रुपये बढ़ाने का फ़ैसला भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया.

