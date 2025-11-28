हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अगर इमरान खान का कत्ल हुआ तो कोई भी सीनेटर...', abp न्यूज़ पर PAK के Ex-PM की बहन ने दी शहबाज-मुनीर को धमकी

'अगर इमरान खान का कत्ल हुआ तो कोई भी सीनेटर...', abp न्यूज़ पर PAK के Ex-PM की बहन ने दी शहबाज-मुनीर को धमकी

Imran Khan: इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने कहा कि पाकिस्तान की पूरी आवाम के साथ खड़ी है. इमरान खान को हाथ नहीं लगना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करने वालों की नस्लें नहीं बचेंगी.

By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Nov 2025 10:50 PM (IST)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के प्रमुख इमरान खान को लेकर कई तरह की चर्चा की जा रही हैं. जब इमरान खान मौत की खबर सामने आई तो पाकिस्तान में हलचल मच गई. इस बीच इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने abp न्यूज़ से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है.

नौरीन नियाजी ने कहा कि पाकिस्तान की पूरी आवाम के साथ खड़ी है. इमरान खान को हाथ नहीं लगना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करने वालों की नस्लें नहीं बचेंगी. उन्होंने कहा कि जब तक कोई खुद देखकर यह नहीं बताएगा कि इमरान खान सही हैं, हम कैसे यकीन कर लें. उनको आईसोलेशन में डाला गया है, यह बहुत बड़ी तकलीफ है.

'अगर इन्होंने इमरान का कत्ल करने का सोचा तो...'

नियाजी ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या चाहते है ये लोग. इमरान खान अपने मुकदमों में बरी भी हुए हैं. लेकिन ये लोग इमरान खान के साथ क्या करना चाहते हैं, पता नहीं. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि लाल चौधरी कौन है, अगर इमरान खान ठीक है तो मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे. VVIP का हवाला दे रहे हैं. इमरान खान हमेशा आम आदमी की तरह रहते थे. अगर इन्होंने इमरान खान का कत्ल करने का सोचा, तो जो भी सीनेटर बैठे हैं, उन सबका भी कत्ल होगा.

इमरान खान की मौत की खबर के बाद पहुंची अलीमा खानम

पाकिस्तान में जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की खबरें फैलीं तो उनकी बहन अलीमा खानम और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल आफरीदी गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया. इसके बाद अलीमा खानम, मुख्यमंत्री सोहैन आफरीदी पाकिस्तन तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं के साथ जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे. हालांकि, शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) की सुबह धरना खत्म हो गया. बाद में अडियाला जेल प्रशासन ने बताया कि इमरान खान एकदम ठीक है और उन्होंने उनकी मौत की खबरों को खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ेंः 'जिंदा हैं इमरान खान...', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर PTI के नेता फवाद चौधरी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया दावा

Published at : 28 Nov 2025 10:50 PM (IST)
