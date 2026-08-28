'जान से मारने की कोशिश कर रही शहबाज सरकार', इमरान के बेटों का आरोप
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर उनके बेटों ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनके पिता को मारने की कोशिश हो रही है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान ने पाकिस्तान सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. दोनों ने दावा किया है कि सरकार जेल में बंद उनके पिता को मारने की कोशिश कर रही है.
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान के बेटों ने अपने पिता की सुरक्षा और जेल में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर चिंता जताई है. उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उनके पिता को लेकर लगातार ऐसा रवैया अपना रही है, जिससे उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है.
जेमिमा गोल्डस्मिथ के बेटे हैं कासिम और सुलेमान
73 वर्षीय इमरान खान 3 साल से जेल में हैं. अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनके खिलाफ कई कानूनी मामले सामने आए. इसके बाद से वह अलग-अलग मामलों में जेल में रहे हैं. इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान, उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ के बेटे हैं. दोनों लंबे समय से पाकिस्तान में अपने पिता की स्थिति और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं.
ताजा आरोपों ने एक बार फिर इमरान खान की जेल में स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट में पाकिस्तान और क्रिकेट के बीच इमरान खान को लेकर चल रहे विवाद का भी जिक्र किया गया है. इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे चर्चित चेहरों में से एक रहे हैं. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट विश्व कप जीता था. बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने.
PTI ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध
प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद इमरान खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए. उनके समर्थकों और पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का कहना है कि उनके खिलाफ की जा रही कानूनी कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है. दूसरी ओर, पाकिस्तानी सरकार इन मामलों को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताती रही है.
इमरान खान के बेटों के ताजा आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं, जब उनके पिता की लंबे समय से चली आ रही कैद और उनकी स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है. उनके आरोपों ने पाकिस्तान सरकार पर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा दिया है.
ये भी पढ़ें
Xप्लेन: नेपाल में 6.3% हिरोशिमा बम जितना ताकतवर ग्लेशियर 4,000 फीट नीचे कैसे गिरा? पढ़ें बैकस्टोरी