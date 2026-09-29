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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअरब सागर में चीन की दी पाकिस्तानी पनडुब्बी ने किया परीक्षण, भारत के लिए टेंशन हाई

अरब सागर में चीन की दी पाकिस्तानी पनडुब्बी ने किया परीक्षण, भारत के लिए टेंशन हाई

पाकिस्तान ने चीन से आठ (08) 'स्टील्थ' युआन क्लास पारंपरिक डीजल PNS हैंगोर पनडुब्बियों का सौदा किया था. इसका पहला सफल मिसाइल टेस्ट पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में किया है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 29 Sep 2026 04:20 PM (IST)
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चीन से मिली पहली स्टील्थ पनडुब्बी PNS हैंगोर का पाकिस्तानी नौसेना ने पहला सफल मिसाइल टेस्ट किया है. युआन क्लास सबमरीन की इस पाकिस्तानी पनडुब्बी ने अरब सागर में एंटी-शिप मिसाइल का टेस्ट किया है. 

पाकिस्तान के इस परीक्षण से भारतीय नौसेना के माथे पर बल पड़ना जरूरी है. क्योंकि भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 (आई) पिछले 09 सालों से अटका हुआ है, जिसके तहत छह स्टील्थ पनडुब्बियों का निर्माण जर्मनी की मदद से किया जाना है.

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पाकिस्तान ने अरब सागर में तैनात की पनडुब्बियां

पाकिस्तानी नेवी ने PNS हैंगोर पनडुब्बी से किए गए परीक्षण का वीडियो जारी कर टेस्ट के सफल होने का दावा किया है. वर्ष 2015 में पाकिस्तान ने चीन से आठ (08) युआन क्लास पारंपरिक डीजल पनडुब्बियों का सौदा किया था. करार के तहत इनमें से 04 पनडुब्बियां सीधे चीन से मिलनी हैं.

बाकी 04 चीन की मदद से पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में बनाई जानी है. इनमें से पहली PNS हैंगोर पनडुब्बी को कुछ महीने पहले पाकिस्तानी नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल की गई थी और अब सफल परीक्षण के साथ अरब सागर में तैनात कर दी गई है.

चीन ने इन सभी आठों युआन क्लास पनडुब्बियों को बेहद खास एयर इंडीपेंडेट प्रोप्लशन (AIP) तकनीक से लैस किया है. इस तकनीक के चलते, डीजल सबमरीन भी कई दिनों तक समंदर की गहराई में रह सकती है, जिसके चलते इन्हें 'स्टील्थ' पनडुब्बी माना जाता है. जबकि पारपंरिक डीजल पनडुब्बियों को हर 24-48 घंटे के भीतर समंदर से बाहर आने पड़ता है, जिसके चलते दुनिया की निगाहों में आने का खतरा रहता है.

पाकिस्तान ने चीन की इस पनडुब्बी को ऐसे समय में अरब सागर में तैनात किया है, जब हाल में पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज ने भारत के INS कोलकाता युद्धपोत को टक्कर मार दी थी. भारत ने इस घटना को लेकर पाकिस्तान से कड़ी आपत्ति जताई थी.

नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होगी समीक्षा

अरब सागर में पाकिस्तान से तनातनी और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान में चल रही जंग के बीच, मंगलवार को राजधानी दिल्ली में भारतीय नौसेना का नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS जनरल राजा सुब्रमणि की मौजूदगी में नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की जाएगी.

क्योंकि पिछले नौ (09) वर्षों से भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 (आई) लटका हुआ है, जिसके तहत AIP से लैस 08 पनडुब्बियों को मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाया जाना है. इन पनडुब्बियों को बनाने के लिए मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड (MDL) ने जर्मनी की थाइसेनक्रुप कंपनी (TKMC) से समझौता कर लिया है.

अभी भी आखिरी निर्णय के लिए दोनों देशों में टेक्निकल, फाइनेंशियल और कमर्शियल चर्चा चल रही है. इसी साल के शुरुआत में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की भारत यात्रा के दौरान इस सौदे पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन सौदा का अमली जामा पहनाया जाना बाकी है.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 29 Sep 2026 04:20 PM (IST)
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