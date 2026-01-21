पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक अजीबोगरीब विवाद में घिर गए हैं. सियालकोट में जिस पिज्जा हट आउटलेट का उन्होंने बड़े समारोह के साथ उद्घाटन किया, वह बाद में नकली निकला. इस मामले की पुष्टि खुद पिज्जा हट कंपनी के आधिकारिक बयान से हुई, जिसने उस स्टोर को पूरी तरह अनधिकृत बताया है.

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में ख्वाजा आसिफ को पिज्जा हट के नाम वाले स्टोर का फीता काटते देखा गया. उद्घाटन के दौरान बाकायदा बोर्ड, ब्रांडिंग और आयोजन किया गया, जिससे यह एक आधिकारिक आउटलेट जैसा प्रतीत हो रहा था. हालांकि कुछ ही समय बाद यह साफ हो गया कि यह स्टोर पिज्जा हट की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं था.

Pakistan’s Defence Minister Khawaja Asif inaugurates a fake Pizza Hut in Sialkot. pic.twitter.com/Us2GAKVDs3 — TRIDENT (@TridentxIN) January 21, 2026

पिज्जा हट कंपनी ने किया फर्जीवाड़े का खुलासा

पिज्जा हट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सियालकोट में खोला गया यह आउटलेट कंपनी का अधिकृत स्टोर नहीं है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि उनके ट्रेडमार्क और ब्रांड नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है. कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि इस फर्जीवाड़े को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोका जा सके.

इंटरनेट पर उड़ा मजाक

मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई पाकिस्तानी यूजर्स ने इसे देश की साख से जोड़ते हुए तंज कसे. एक यूजर ने लिखा, “क्या इस प्रांत में कुछ भी असली बचा है?” दूसरे ने लिखा, 'नकली दुकान, नकली उद्घाटन, नकली नेता.' कुछ लोगों ने तो उन्हें नकली MNA तक कह दिया. पाकिस्तान में सांसदों को MNA (Member of National Assembly) कहा जाता है.

पहले भी विवादों में रहे हैं ख्वाजा आसिफ

ख्वाजा आसिफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी PML-N से जुड़े हैं और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी माने जाते हैं. विपक्ष और आलोचक अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने सेना के समर्थन से चुनाव जीता है. यह वही नेता हैं जिन्होंने भारत के साथ सैन्य तनाव के दौरान दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के कई लड़ाकू विमान गिराए हैं और सबूत मांगने पर कहा था कि सोशल मीडिया पर सबूत मौजूद हैं.

ये भी पढ़ें: Canada Mark Carney: कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का बड़ा बयान, बोले— 'अमेरिका के दबदबे वाली व्यवस्था खत्म'