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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वKhawaja Asif On India: अफगानिस्तान की मार से घूमा पाकिस्तान का दिमाग! बौखलाए ख्वाजा आसिफ के भारत पर झूठे आरोप- 'दवाइयों के डिब्बे में...'

Khawaja Asif On India: अफगानिस्तान की मार से घूमा पाकिस्तान का दिमाग! बौखलाए ख्वाजा आसिफ के भारत पर झूठे आरोप- 'दवाइयों के डिब्बे में...'

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से हुए ड्रोन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है. पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने दवाइयों की आड़ में अफगानिस्तान को ड्रोन भेजे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 03:57 PM (IST)
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पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से हुए ड्रोन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है. पिछले हफ्ते अफगान तालिबान की सेना ने पाकिस्तान के दो प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया था. तालिबान के इन सफल हमलों ने पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों को चौंका दिया है. इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारत पर नए आरोप लगाए जा रहे हैं.

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से एक टीवी कार्यक्रम में पत्रकार अबसार आलम ने सवाल किया कि भारत ने दवाइयों की खेप के जरिए अफगानिस्तान में ड्रोन भेजे होने की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है. इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसमें 100 फीसदी सच्चाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं है और उनका मानना है कि भारत छिपकर नहीं बल्कि खुले तौर पर अफगानिस्तान में हथियार भेज रहा होगा.

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भारत ने अफगानिस्तान को भेजी 5 टन दवाइयों की खेप

दरअसल पाकिस्तान इस पूरे मामले को भारत से जोड़ने के लिए एक नई कहानी पेश कर रहा है. पिछले हफ्ते भारत ने अफगानिस्तान को 5 टन दवाइयों की खेप भेजी थी. यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि भारत लंबे समय से मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को जरूरी दवाइयां भेजता रहा है. इसी सिलसिले में इस बार भी दवाओं की एक बड़ी खेप भेजी गई थी.

भारत की तरफ से दवा भेजे जाने के एक दिन बाद, गुरुवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ISIS के आतंकी ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए. इसके बाद पाकिस्तान ने दोनों घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया. पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने दवाइयों की आड़ में ड्रोन अफगानिस्तान भेजे और उन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमले के लिए किया गया.

भारत पर आरोप लगा रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है, जबकि हाल के दिनों में उसकी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में हमले किए हैं. पाकिस्तानी सेना ने काबुल और कंधार समेत कई जगहों पर बमबारी की है. इसके जवाब में अफगानिस्तान की सत्ता संभाल रहे अफगान तालिबान ने कड़ा रुख अपनाया है. सीमा पर गोलीबारी के बाद तालिबान ने ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया है.

हालांकि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा चुनौतियों और सीमा पर बढ़ते तनाव को स्वीकार करने के बजाय भारत पर आरोप लगा रहा है. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में लंबे समय से कई सशस्त्र विद्रोही गुट सक्रिय हैं. इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना और सरकारी अधिकारियों पर लगातार हमले होते रहे हैं.

ये भी पढ़ें: India-Pakistan Relations: भारत के डैम पर हमला कर सकता है PAK? पाकिस्तानी एक्सपर्ट की बात सुनकर खौल उठेगा आपका खून

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 26 Jun 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Drone Pakistan Khawaja Asif World News In Hindi
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