पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से हुए ड्रोन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है. पिछले हफ्ते अफगान तालिबान की सेना ने पाकिस्तान के दो प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया था. तालिबान के इन सफल हमलों ने पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों को चौंका दिया है. इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भारत पर नए आरोप लगाए जा रहे हैं.

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से एक टीवी कार्यक्रम में पत्रकार अबसार आलम ने सवाल किया कि भारत ने दवाइयों की खेप के जरिए अफगानिस्तान में ड्रोन भेजे होने की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है. इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसमें 100 फीसदी सच्चाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं है और उनका मानना है कि भारत छिपकर नहीं बल्कि खुले तौर पर अफगानिस्तान में हथियार भेज रहा होगा.

"Khawaja Asif is back with his favourite conspiracy theory: blaming India for everything!



Now, according to his latest 'revelation,' India is sending israeli drones to Afghanistan inside medical boxes.



Is there anything they won't blame India for? pic.twitter.com/ksBKi82vRd — OsintTV 📺 (@OsintTV) June 25, 2026

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भारत ने अफगानिस्तान को भेजी 5 टन दवाइयों की खेप

दरअसल पाकिस्तान इस पूरे मामले को भारत से जोड़ने के लिए एक नई कहानी पेश कर रहा है. पिछले हफ्ते भारत ने अफगानिस्तान को 5 टन दवाइयों की खेप भेजी थी. यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि भारत लंबे समय से मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को जरूरी दवाइयां भेजता रहा है. इसी सिलसिले में इस बार भी दवाओं की एक बड़ी खेप भेजी गई थी.

भारत की तरफ से दवा भेजे जाने के एक दिन बाद, गुरुवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ISIS के आतंकी ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए. इसके बाद पाकिस्तान ने दोनों घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया. पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने दवाइयों की आड़ में ड्रोन अफगानिस्तान भेजे और उन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमले के लिए किया गया.

भारत पर आरोप लगा रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है, जबकि हाल के दिनों में उसकी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में हमले किए हैं. पाकिस्तानी सेना ने काबुल और कंधार समेत कई जगहों पर बमबारी की है. इसके जवाब में अफगानिस्तान की सत्ता संभाल रहे अफगान तालिबान ने कड़ा रुख अपनाया है. सीमा पर गोलीबारी के बाद तालिबान ने ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया है.

हालांकि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा चुनौतियों और सीमा पर बढ़ते तनाव को स्वीकार करने के बजाय भारत पर आरोप लगा रहा है. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में लंबे समय से कई सशस्त्र विद्रोही गुट सक्रिय हैं. इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना और सरकारी अधिकारियों पर लगातार हमले होते रहे हैं.

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