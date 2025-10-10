हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वKhawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत

Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान शरणार्थियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपने घर लौटें. उन्होंने इमरान खान और पीटीआई पर तालिबान समर्थक नीतियों का आरोप लगाया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अफगान-विरोधी पोस्ट लिखा है, जिसमें आरोप लगाया है कि इमरान खान हजारों तालिबानियों को पाकिस्तान लाकर बसा रहे हैं. उन्होंने देश में बढ़ती आतंकी घटनाओं के लिए तालिबान और इमरान खान की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है. अपने पोस्ट में आसिफ ने आगे लिखा कि आज भी पीटीआई आतंकवादियों से बातचीत की बात करती है. इनकी वजह से सालों से हमारी सेना और लोगों का खून बहा है. उन्होंने कहा कि अफगान सरकार के साथ सालों से जारी बातचीत और प्रतिनिधिमंडल यात्राओं के बावजूद पाकिस्तान में हिंसा थमी नहीं है और हर दिन सैनिकों के ताबूत देश में लौट रहे हैं.

ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान सरकार 60 लाख अफगान शरणार्थियों के 60 सालों के आतिथ्य का खर्च अपने खून से चुका रही है. ये कैसे मेहमान हैं, जो अपने मेजबानों का खून बहाते हैं और हत्यारों को पनाह देते हैं? बता दें कि आसिफ का यह बयान पाकिस्तान के भीतर अफगान शरणार्थियों के भविष्य पर चल रही बहस को और तेज कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पाक सरकार ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने की चेतावनी दी है.

तालिबान और पीटीआई पर निशाना

ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पर सीधे हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पीटीआई नेतृत्व तालिबान समर्थक नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. आसिफ ने कहा कि इमरान खान के शासनकाल में तालिबान के प्रति नरमी और सीमावर्ती नीति की ढिलाई के कारण TTP (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) जैसे आतंकी संगठनों को दोबारा ताकत मिली. उनका कहना है कि यह वही नीति है, जिसके चलते आज पाकिस्तान के सैनिक और आम नागरिक दोनों आतंकवाद की कीमत चुका रहे हैं.

अफ़ग़ानिस्तान से संबंधों पर असर

आसिफ का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं. इस्लामाबाद बार-बार काबुल में तालिबान सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि वह पाकिस्तान में हमले करने वाले टीटीपी आतंकियों को शरण दे रही है. वहीं, काबुल का दावा है कि पाकिस्तान को अपने भीतर की समस्याओं के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए. इस बयानबाजी से दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और व्यापार संबंधों पर भी असर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने नेतन्याहू को किया फोन, इजरायली PM ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक रोककर की बात

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 10 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Pakistan Imran Khan Khawaja Asif World News In Hindi Pakistan-Afghanistan Tensions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पीएम मोदी ने नेतन्याहू को किया फोन, इजरायली PM ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक रोककर की बात
पीएम मोदी ने नेतन्याहू को किया फोन, इजरायली PM ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक रोककर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
बॉलीवुड
Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सहमी सभी फिल्में, जानें- गुरुवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
Advertisement

वीडियोज

Himachal Landslide: Kinnaur में NH5 बंद, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो!
Crime Update: शक में गर्लफ्रेंड Sakshi की हत्या, IPS अधिकारी की रहस्यमयी मौत
Mehendi Jihad Row: Muzaffarnagar में Karwa Chauth पर 'फरमान'!
Taliban Foreign Minister India Visit: 30 साल बाद Delhi में Afghani मंत्री, Pakistan की बढ़ी टेंशन!
Haryana News: सुसाइड नोट में बड़े खुलासे, पत्नी ने DGP-SP पर लगाए गंभीर आरोप! IPS Suicide Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पीएम मोदी ने नेतन्याहू को किया फोन, इजरायली PM ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक रोककर की बात
पीएम मोदी ने नेतन्याहू को किया फोन, इजरायली PM ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक रोककर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया
बॉलीवुड
Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सहमी सभी फिल्में, जानें- गुरुवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
विश्व
'गाजा युद्ध खत्म, अब होगी स्थायी शांति', ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले- 5 दिन में रिहा होंगे सारे बंधक
'गाजा युद्ध खत्म, अब होगी स्थायी शांति', ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले- 5 दिन में रिहा होंगे सारे बंधक
हरियाणा
हरियाणा: IPS वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IAS पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
हरियाणा: IPS वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IAS पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
हेल्थ
Oral Hygiene: दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
जनरल नॉलेज
Karva Chauth 2025: हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget