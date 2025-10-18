हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अफगान अपने घर वापस जाएं, हमारी जमीन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकी!

'अफगान अपने घर वापस जाएं, हमारी जमीन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकी!

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगान अपने वतन लौटें. उन्होंने कहा कि काबुल के साथ पुराने रिश्ते खत्म हो गए हैं. साथ ही सीमा पर हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 18 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काबुल के प्रति तीखे तेवर दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान में रह रहे सभी अफगान नागरिकों को अपने वतन लौटना होगा और अफगानिस्तान के साथ पहले जैसे पुराने सम्बन्ध अब कायम नहीं रहेंगे. इस बयान के बाद सीमापार तनाव और बढ़ गया है.

आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों में कहा कि अब काबुल की अपनी सरकार और व्यवस्था है, इसलिए पाकिस्तान की जमीन और संसाधन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं और विदेशी शरणार्थियों के कारण स्थानीय सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान काफी समय तक धैर्य रखता रहा पर अफगान पक्ष से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली.

दोनों पक्षों के बीच तनाव के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कुछ समय पहले 48 घंटे के लिये युद्धविराम पर सहमति जताई थी, जिसे बाद में बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के लिये बढ़ाने पर चर्चा हुई. हालांकि, आरोप हैं कि युद्धविराम के तुरंत बाद पाकिस्तान ने पक्तिका और आसपास के कुछ क्षेत्रों में हवाई हमले किए, जिनके बाद तालिबान ने कहा कि युद्धविराम टूट गया है. इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच शांति प्रयासों को झटका दिया है.

ख्वाजा आसिफ ने किया बड़ा दावा

ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सीमा पार से होने वाली आतंकवादी घटनाओं के संबंध में कई नोटिस दिए हैं. उन्होंने 836 विरोध पत्र और 13 डेमार्श (démarches) भेजने का हवाला दिया और अब केवल कूटनीतिक अपीलों या पत्रों पर निर्भर नहीं रहा जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि जहां से भी आतंकवाद की हरकतें आ रही हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार पर लगाए ये आरोप

आसिफ ने काबुल में शासन करने वाली तालिबान सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वह भारत के हितों के अनुरूप काम कर रही है और भारत व प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के बीच मिलीभगत से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है. इस आरोप को भारत ने सिरे से खारिज किया है और क्षेत्रीय खिलाड़ियों द्वारा लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोप ने स्थिति को और जटिल बना दिया है.

रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान को मानवीय और सुरक्षा क्षेत्रों में बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं; उन्होंने 10,347 आतंकी घटनाओं और 3,844 हताहतों का जिक्र कर इस अवधि में हुई हिंसा की गिनती पेश की. आसिफ ने कहा कि यदि अफगान हिस्सों से हमला होता है तो पाकिस्तान उसका सख्त और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है.

स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक कूटनीति जारी रखने का प्रयास चल रहा है: कतर में संभावित बातचीत और मध्यस्थता की बात उठ रही है ताकि सीमावर्ती हिंसा को नियंत्रित किया जा सके और आगे की कूटनीतिक राह खोजी जा सके. फिर भी, हवाई हमलों और एक-दूसरे पर लगे आरोपों ने क्षेत्रीय तनाव को तेज कर दिया है और पुनः हिंसा की आशंका बनी हुई है.

ये भी पढ़ें-

'अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा; MEA कर चुका है खारिज

Published at : 18 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
PAKISTAN Afghanistan Khwaja Asif
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
तेजस खरीदना चाहते हैं कई देश... जानें कितना खतरनाक है भारत का फाइटर जेट?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
इंडिया
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी और एमपी में बारिश... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
यूपी में ठंड की शुरुआत, बिहार में गर्मी... देश के किन राज्यों में दीवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
 SSKTK BO Day 16: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे डटी हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', जानें- बजट वसूलने से है कितनी दूर
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे डटी हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', जानें- बजट वसूलने से है कितनी दूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
जनरल नॉलेज
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
हेल्थ
Chronic Heart Failure Symptoms: रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget