पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में इन दिनों पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ जनता का विरोध प्रदर्शन काफी जोरदार तरीके से जारी है. इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीओके में प्रदर्शन करने वाले लोगों को बड़ी धमकी दी है. उन्होंने पीओके की जनता के आंदोलन को देशद्रोह की शुरुआत करार दिया है. इसके साथ ही, लोगों के विरोध को कार्रवाई को तेज करने के बीच संवैधानिक और धार्मिक, दोनों तरह के तर्कों का हवाला दिया है.

X पोस्ट में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दी धमकी

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, ‘देशद्रोह की शुरुआत देश के प्रति गद्दारी और नाफर्मानी से होती है. आजाद कश्मीर के कुछ गुमराह भाई, जो इस वक्त किसी एजेंडा का फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 5 जरूर पढ़ना चाहिए, जो देश के लिए अटूट वफादारी की मांग करता है.’

इसके अलावा, उन्होंने पोस्ट में कुरान (सूरह-अल-माईदा-33) के एक आयत का हवाला देते हुए लिखा, ‘लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी अल्लाह का फरमान है, जिसमें उन लोगों के लिए सजा का जिक्र है, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग छेड़ते हैं और धरती पर भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करते हैं.’

PoK में बढ़ते तनाव के बीच आया रक्षा मंत्री का बयान

दरअसल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और अधिकारियों ने चार प्रदर्शनकारियों की तलाश में कार्रवाई शुरू कर दी है.

इसके अलावा, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) से जुड़े नेता की गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये इनाम के तौर पर देने की घोषणा की गई है. वहीं, दूसरी तरफ जेएएसी के दो नेताओं के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई भी शुरू की गई है.

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