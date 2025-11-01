‘भारत चाहता है कि पाकिस्तान...’, PAK के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान को लेकर बड़ा दावा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शनिवार (1 नवंबर, 2025) को एक बार फिर से दो मोर्चों पर युद्ध करने का दावा किया है. ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान ने पिछले महीने ही अफगानिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद हाल ही में युद्धविराम पर सहमति जताई है.

पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के बिगड़ते रिश्तों के बीच ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर व्यस्त और उलझा रहे. उन्होंने देश की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ हालिया झड़पों और पूर्वी सीमा पर मई में भारत के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के संघर्ष का जिक्र किया.

अफगानिस्तान भारत के प्रॉक्सी के रूप में करता है काम- आसिफ

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले भी अफगानिस्तान पर भारत के प्रॉक्सी के रूप में काम करने का आरोप लगाते रहे हैं. यहां तक कि चेतावनी भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में फंस सकता है.

वहीं, भारत के बारे में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिल्ली अशरफ गनी के शासनकाल से ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध छेड़े हुए है और अब इसके सबूत व्यापक रूप से स्वीकार किए जा रहे हैं. उन्होंने जियो न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सबूत पेश करेंगे. भारत चाहता है कि पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर उलझा रहे.

इस्तांबुल में अफगान-पाकिस्तान के बीच हुआ युद्धविराम समझौता

हाल ही में अफगानिस्तान के साथ हुए युद्धविराम को लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई कि कतर और तुर्किए की मध्यस्थता से सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. उल्लेखनीय है कि पिछले महीने अफगान-पाकिस्तान सीमा पर हुई हिंसक झड़पों के बाद गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को इस्तांबुल में कतर और तुर्किए की मध्यस्थता में दोनों देशों ने शांति वार्ता की और युद्धविराम बनाए रखने पर सहमति जताई. इन दोनों देशों के बीच संघर्ष उस समय शुरू हुआ था जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अपनी भारत यात्रा पर थे.

