'भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे', बिलावल के बाद पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने दी इंडिया को धमकी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे', बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी इंडिया को धमकी

'भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे', बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी इंडिया को धमकी

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था. इस मामले को लेकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत से गुहार लगा चुका है.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 22 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करने पर अपना पुराना रुख दोहराया, जिसके बाद पाकिस्तान भड़का हुआ है. पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो ने इसको लेकर भारत को धमकी दी और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को युद्ध की धमकी दी है. ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान भारी जल संकट का सामना कर रहा है. 

ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा?

एआरवाई न्यूज से शनिवार को बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'जब हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे. पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है.'

उन्होंने दावा किया कि अगर इस्लामाबाद को इस बात के सबूत मिलते हैं कि भारत जल आपूर्ति को बाधित करने के लिए खतरनाक स्पीड से काम कर रहा है तो सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद पर किया कमेंट, भारत की दो टूक- 'आसिफ अली जरदारी पहले अपने...'

पाकिस्तान में पानी की कमी, भारत पर दोष

ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में पानी की कमी का दोष नई दिल्ली पर मढ़ने की कोशिश की. उन्होंने भारत पर 'पानी का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने' चिनाब नदी के प्रवाह में हेरफेर करने और आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया. हालांकि ख्वाजा ने खुद कबूला भी कि पिछले एक साल में हुए घटनाक्रमों के बारे में उनके पास कोई मौजूदा जानकारी नहीं है. बता दें कि सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद पाकिस्तान भारती संकट का सामना कर रहा है. करीब एक तिहाई आबादी खास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान में गंभीर जल संकट से प्रभावित है. 

पहलगाम हमले के बाद भारत ने सस्पेंड की थी संधि

पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया था, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी. इसके बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था. इस मामले को लेकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत से गुहार लगा चुका है, लेकिन भारत अपने रुख पर अडिग है. नई दिल्ली ने क्लीयर कहा है कि यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान अपनी सीमा पार आतंकी गतिविधियों के ढांचे को खत्म करने के लिए विश्वसनीय और ठोस कदम नहीं उठाता.

ये भी पढ़ें- ईरान-अमेरिका डील के बाद पाकिस्तान से आई धमकी, बिलावल भुट्टो बोले- 'हम भारत को....'

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 22 Jun 2026 06:48 AM (IST)
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